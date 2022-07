Gruppe B Gruppensieg gesichert - Deutschland bezwingt Spanien Stand: 12.07.2022 22:56 Uhr

Das deutsche Team hat sich mit einem 2:0 (2:0)-Sieg über Spanien den Sieg in der Vorrundengruppe B gesichert. Man wird so England erst einmal aus dem Weg gehen. Die Treffer erzielten Klara Bühl (3.) und Alexandra Popp (37.).

Von Olaf Jansen

Im Londoner Stadtteil Brentford, wo das kleine Flüßchen Brent in die riesige Themse fließt, ging es für das deutsche Team nach dem deutlichen Auftaktsieg gegen Dänemark auch darum, in einem möglichen Viertelfinale den Engländerinnen aus dem Weg zu gehen. Dafür brauchen Martina Voss-Tecklenburg und ihr Team den Sieg in ihrer Vorrundengruppe - also musste gegen Spanien ein Dreier her.

Entsprechend intensiv gingen die deutschen Frauen die Partie an. Die technisch starken Spanierinnen, die ihr Spiel gern mit Kurzpässen aus der eigenen Hälfte aufbauen, wurden früh angelaufen und unter Druck gesetzt. Mit erstaunlich schnellem Erfolg.

Keeperin Panos patzt, Bühl trifft früh

Es waren noch keine drei Minuten im prallvollen 15.000-Zuschauer-Stadion gespielt, da leistete sich Spaniens Keeperin Sandra Panos einen katastrophalen Fehlpass pfeilgrad in die Füße von Bühl. Die Stürmerin vom FC Bayern nahm das Geschenk elf Meter vor dem Tor an, legte sich die Kugel auf den linken Fuß und schloss trocken mit einem Schuss ins lange Eck ab - Deutschland führte 1:0.

Es spielt sich leicht, wenn man derart früh in Führung liegt - das deutsche Team strotzte nun vor Selbstbewusstsein. Wurde aber auch leichtsinnig. Und unterschätzte in der 10. Minute Spaniens Regisseurin Patri. Die Spielmacherin vom FC Barcelona ließ zwei Deutsche mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen und spielte einen ganz feinen Pass in den Lauf von Angreiferin Lucia Garcia. Die ging ganz frei auf Merle Frohms zu, verlor aber die Nerven und setzte die Kugel rechts am Tor vorbei.

Spanien übernimmt die Regie

Das hätte eigentlich der schnelle Ausgleich sein müssen. Etwas Gutes hatte diese Szene aus deutscher Sicht aber: Man ging die Sache nun etwas umsichtiger, etwas vorsichtiger an. Spanien war aber im Spiel. In der 19. Minute zischte ein schlauer Heber von Caldentey nur knapp über den rechten Winkel.

Eine ausgezeichnete Partie lieferte in dieser Phase Marina Hegering ab. Die deutsche Abwehrchefin antizipierte ein ums andere Mal die Aktionen der Spanierinnen und fing mit ihrem erstklassigen Stellungsspiel Flanke um Flanke ab.

Popp springt - und trifft zum 2:0

Defensiv fleißig, offensiv aber blass blieb lange Popp, die im Angriffszentrum für die an Corona erkrankte Lea Schüller auflief. Ein Faktor wurde sie dennoch: In der 37. Minute übersprang sie nach einer Ecke von Felicitas Rauch gleich zwei Gegnerinnen und köpfte zum 2:0 ein.

Wer springt am höchsten? - Alex Popp

Die Spanierinnen wollten antworten. Sie bemühten sich. Aber ganz vorn fehlten ihnen einfach Entschlossenheit und Durchsetzungsvermögen. In der 57. Minute hatten sie zudem Glück, dass sie weiter zu elft auf dem Platz stehen durften. Popp war mit einem langen Ball auf die Reise geschickt worden und kam nach Irene Paredes' Zupfer zu Fall - Schiedsrichterin Stephanie Frappart aus Frankreich entschied aber: kein Foul.

Spanien verzweifelt an deutscher Abwehr

Ansonsten änderte sich bis zum Schluss wenig: Die Spanierinnen spielten eleganter, erarbeiteten sich aber keinen Ertrag. Auch, weil die deutsche Keeperin Frohms in der 71. Minute glänzend parierte, als erneut Caldentey aus 13 Metern frei zum Schuss gekommen war.

Das war es dann auch, beinahe hätte die eingewechselte Tabea Waßmuth sogar für das 3:0 gesorgt - ihr Treffer zählte aber zurecht wegen einer Abseitsposition nicht. Aber auch so reichte es zum Sieg. Und damit zur Gewissheit, England tatsächlich erst einmal aus dem Weg zu gehen.

"Die beiden frühen Tore haben uns gut in die Karten gespielt. Mit unserer Zweikampfstärke haben wir den Spanierinnen dann den Zahn gezogen", befand Alexandra Popp nach dem Spiel im Ersten.

Bierhoff lädt Scholz zum Gespräch ein

Im Vorfeld des Spiels hatte Bundeskanzler Olaf Scholz im Übrigen einen interessanten Schlagabtausche zum Thema Equal Pay losgetreten, als er in einem Tweet gleiche Bezahlung für Männer und Frauen im Fußball forderte. "Mich wundert jetzt ein bisschen die Aussage. Ich lade ihn gerne mal ein. Dann kläre ich ihn ein bisschen besser über die Zahlen auf", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff im Ersten.