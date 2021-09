"Ich bin vor allem mit der Art und Weise zufrieden" , sagte Fischer anschließend. "Wir brauchten einen Moment, um die Nervosität abzulegen. Dann hat die Mannschaft es sehr gut gespielt." Torschütze Voglsammer kommentierte den Jubel der Fans: "Es ist unglaublich, es macht megaviel Spaß."

Viel lief über rechts

Vor 23.342 Zuschauern im Berliner Olympiastadion brauchte Union etwas Zeit, um sich zu finden, doch war schnell die spielbestimmende Mannschaft. Die Gastgeber versuchten es häufig über die rechte Seite mit den flinken Christopher Trimmel und Sheraldo Becker, bis zu einer echten Chance dauerte es aber.

Kevin Möhwald (28.) prüfte Maccabi-Torwart Joshua Cohen zuerst von der Strafraumgrenze. Fünf Minuten später musste dann Voglsammer den Ball lediglich über die Linie drücken, nachdem sich Behrens auf der rechten Seite durchgesetzt hatte und überlegt seinen Mitspieler fand. Union kontrollierte Haifa in dieser Phase problemlos, der starke Becker brach immer wieder durch - die Führung war gerechtfertigt.

Optimaler Start nach der Pause

Nach der Pause erwischte Union den bestmöglichen Start. Zwei Minuten nach Wiederbeginn köpfte Behrens einen Trimmel-Freistoß von rechts wuchtig ein. Erstmals in der Partie überließ Union Haifa im Anschluss größere Spielanteile, der Gast wurde aber selten gefährlich. Dafür setzte Union effektive Nadelstiche, Becker (69.) traf per Volley jedoch nur den Pfosten. Der eingewechselte Awoniyi zielte dann genauer.

Nächste Partie in Rotterdam

In der nächsten Partie im drittklassigen Europapokal tritt Union am 21. Oktober bei Feyenoord Rotterdam an.

sid/dpa/red | Stand: 30.09.2021, 23:47