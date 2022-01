Das 3:2 (1:0) für die Eisernen ging völlig in Ordnung, weil Union spielerisch und im Abschluss die klar bessere Mannschaft war. Die Hertha bemühte sich zwar, vielversprechende Angriffe blieben aber immer wieder im Ansatz stecken.

Kruse mit der ersten Chance

Für die Gastgeber im Olympiastadion lief die Partie vom Anpfiff weg in die falsche Richtung. Union war - möglicherweise auch durch die Ansage von Hertha-Coach Tayfun Korkut, die Hertha sei ja dann doch die Nummer eins in der Stadt - von Beginn an tonangebend und hatte schon nach zehn Sekunden die erste Chance. Nach Pass von Andreas Voglsammer scheiterte Max Kruse aber per Kopf an Alexander Schwolow.

Zehn Minuten später wurde der Sturmlauf dann belohnt - mit einem Traumtor. Kruse war auf der linken Seite zu schnell für die träge Hertha-Defensive, flankte eigentlich einen Tick zu lang auf den zweiten Pfosten. Doch Voglsammer beförderte die Kugel mit einer Mischung aus Volley, Fallrückzieher und Seitfallzieher über Schwolow hinweg links ins lange Eck - ein klarer Kandidat für das Tor des Monats.

Glück mit dem VAR

In der Folge wurde die Hertha etwas druckvoller, mehr als ein paar geblockte Schüsse kamen aber nicht dabei heraus. Stattdessen hätte Union nach einer halben Stunde beinahe nachlegen können, doch der Video Assistant Referee kam der Gastgeberin zu Hilfe. Schiedsrichter Deniz Aytekin hatte nach einem Handspiel von Niklas Stark bereits auf Elfmeter entschieden, doch der VAR erkannte eine Abseitsstellung im Vorfeld - Voglsammer hatte bei seiner Hereingabe knapp in der verbotenen Zone gestanden.