In der ersten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein unterhaltsames Nordderby. Passend dazu gab es zwei sehenswerte Tore. Zunächst brachte Romano Schmid die Bremer in der 22. Minute mit einem schönen Schlenzer aus 18 Metern in Führung. Leo Bittencourt hatte bei einem Konter zuvor Schmid mit einem Querpass bedient - und der Mittelfeldspieler setzte den Ball rechts oben unhaltbar in den Winkel.

In der 34. Minute glich Hannovers Sebastian Kerk mit einem Traumtor zum 1:1 aus. Bei einem Freistoß rund 40 Meter vor dem Tor sah Kerk, dass Werder-Keeper Jiri Pavlenka zu weit vor seinem Kasten stand - und zirkelte das Leder im perfekten Bogen ins Tor.