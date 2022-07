Vor dem Saisonstart 2. Bundesliga - Favoriten, Spielplan, TV-Zeiten Stand: 12.07.2022 08:14 Uhr

Neue Anstoßzweiten, eine lange Winterpause und zwei Weltmeister: die wichtigsten Infos zum Saisonstart der 2. Fußball-Bundesliga.

Der Spielplan

Mit der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen Hannover 96 startet die Liga am kommenden Freitag, 15. Juli, um 20.30 Uhr (Live-Ticker auf sportschau.de) in die neue Saison. Die Winterpause ist wegen der WM in Katar ungewöhnlich lang. Nach dem Ende des 17. Spieltags am 13. November dauert es zweieinhalb Monate, bis am 27. Januar 2023 die Rückrunde beginnt. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 28. Mai angesetzt.

Die Teams

Zwei A-Promis des deutsche Fußballs sind in Richtung Bundesliga weitergezogen, doch auch ohne Schalke 04 und Werder Bremen hat die 2. Liga spannende Klubs zu bieten. Der größte Name ist der Hamburger SV, der in sein fünftes Zweitligajahr geht und zuletzt erst in der Relegation an Hertha BSC gescheitert ist.

Traditionsreich und ambitioniert sind außerdem der 1. FC Nürnberg, der FC St. Pauli, Fortuna Düsseldorf, Hannover 96 sowie die Absteiger Greuther Fürth und Arminia Bielefeld. Bereicherung kommt auch aus der 3. Liga: Der 1. FC Magdeburg, Eintracht Braunschweig und der 1. FC Kaiserslautern bringen große Fangemeinden mit.

Hier finden Sie die Teamchecks zu den Zweitliga-Teams.

Die Weltmeister

Ron-Robert Zieler und Erik Durm haben 2014 mit der deutschen Nationalmannschaft den WM-Titel geholt - jetzt gehen sie in der zweiten Liga an den Start. Zieler hütet als Kapitän das Tor von Hannover 96 - für ihn ist es bereits das dritte Zweitligajahr - und Durm ist der Königstransfer von Aufsteiger Kaiserslautern. Der 30 Jahre alte rechte Verteidiger bringt die Erfahrung von 101 Bundesligaspielen und 27 Partien in der englischen Premier League mit.

Die Dauerbrenner

Der ehemalige Bundesliga-Dino Hamburger SV geht zwar schon in seine fünfte Saison im Unterhaus, ist damit aber längst noch nicht dienstältester Klub dort. Das ist Stadtrivale FC St. Pauli mit seiner zwölften Zweitligasaison in Serie, gefolgt vom SV Sandhausen (11).

Die Anstoßzeiten

Neu ist, dass die Spiele am Samstagmittag nach nur einer Saison wieder um eine halbe Stunde vorgezogen worden sind. Anpfiff ist jetzt jeweils um 13 Uhr, um wieder mehr Luft zu den Spielen der Bundesliga zu haben.

Freitag, 18.30 Uhr (zwei Spiele)

Samstag, 13.00 Uhr (drei Spiele)

Samstag, 20.30 Uhr (ein Spiel)

Sonntag, 13.30 Uhr (drei Spiele)

Die TV-Zeiten

Zusammenfassungen bietet ARD One immer freitags um 22.30 Uhr, die Sportschau am Samstag um 18 Uhr und die Sportschau am Sonntag um 18.30 Uhr. Am ersten Spieltag sind die Highlights

Die Live-Übertragungsrechte besitzt weiterhin der Pay-TV-Sender Sky, außerdem überträgt Sport 1 das Spiel am Samstagabend.

Spielzusammenfassungen im Internet

Die Sportschau schaltet immer montags um 0.01 Uhr Videos zu allen Bundesliga- und Zweitligaspielen frei - in der Mediathek, in der App, auf sportschau.de und auf den Social-Media-Plattformen.

Die Spiele live hören

Alle Spiele als Audio-Übertragung live über 90 Minuten, dazu Live-Konferenzen - dieses Angebot ist zu finden im Livecenter der Sportschau-App, bei sportschau.de, in der ARD-Audiothek und bei Sprachassistenten wie Amazon Alexa. Dort gibt es auch alle Interviews auf Abruf.