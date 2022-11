Stuttgart nun auf Relegationsrang Leverkusen feiert dritten Sieg in Folge Stand: 12.11.2022 17:22 Uhr

Bayer Leverkusen hat gegen einen schwachen VfB Stuttgart den dritten Sieg in Serie in der Bundesliga gefeiert und 2:0 (1:0) gewonnen. Moussa Diaby (30.) brachte Leverkusen in Führung, Jonathan Tah erhöhte in der Schlussphase. Stuttgart überwintert damit auf dem Relegationsplatz in höchster Abstiegsnot. Leverkusen verbessert sich auf Platz elf.

Diaby bringt Bayer in Führung

Bayer begann wie erwartet: Über die starke rechte Seite mit Jeremie Frimpong und Moussa Diaby probierte die Werkself nach vorne zu kommen. Eine erste Hereingabe des Niederländers Frimpong konnte Amine Adli nicht nutzen (11.), Diaby scheiterte an VfB-Keeper Florian Müller (26.). Drei Minuten später zielte Adli nach einer Ecke nicht genau genug.

Besser machte es dann sein französischer Teamkollege: Nach einem starken Solo zog Diaby ab, Waldemar Anton fälschte den Schuss unhaltbar ab. Stuttgart konzentrierte sich vor allem auf die Defensive, einzig Naouirou Ahamada tauchte per Kopfball gefährlich auf (25.).

Stuttgart offensiv harmlos

Wer im zweiten Durchgang auf einen Sturmlauf der Gäste hoffte, wurde bitter enttäuscht: Obwohl der VfB nun mehr den Ball besaß, fehlten jegliche offensiven Ideen. Bayer setzte ausschließlich auf Konter - so entwickelte sich vorerst ein Spiel ohne wirkliche Highlights.

Den Wachmacher für alle im Stadion lieferte das Duo Frimpong und Diaby. Letzter zog auf links durch, flankte rein und Frimpong traf mit dem Abschluss nur die Latte (64.). Im Anschluss schlief die Partie wieder ein. Leverkusen wartete geduldig auf Kontersituationen. Bei einer solchen traf Frimpong zwar das Tor, stand jedoch hauchzart im Abseits (77.). Für die Entscheidung sorgte Tah nach einer Amiri-Ecke.

Stuttgart gegen Mainz, Leverkusen in Gladbach

Nach der Winterpause am 16. Spieltag empfängt der VfB Stuttgart den 1. FSV Mainz 05 (Samstag, 21.01.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag später ist Leverkusen auswärts gegen Borussia Mönchengladbach gefordert (17.30 Uhr).