Éric Cantona schießt in der 67. Minute das 3:1 für Leeds United. Es wird langsam eng für den VfB. In der 80. Minute kassieren die Stuttgarter an der Elland Road sogar das 1:4. Jetzt sind sie nur noch dank des Auswärtstores weiter, denn das Hinspiel im Neckarstadion ist mit 3:0 gewonnen worden. Die Engländer drücken. Christoph Daum, der den VfB ein paar Monate vorher zur Meisterschaft geführt hat, wechselt in der 83. Minute Jovica Simanić ein. Der Serbe ist 1,93 Meter groß und kopfballstark.

Es bleibt beim 4:1 für Leeds. Der VfB zieht in die zweite Runde der gerade erst so benannten Champions League ein, in der es in der Saison 1992/93 erst nach zwei K.o.-Runden in die Gruppenphase geht.

Simanić' einziger Einsatz für den VfB ein fataler Fehler des Trainers

Der Jubel verklingt nach dem Abpfiff aber schnell, denn Manager Dieter Hoeneß und Trainer Daum merken schnell, dass sie Mist gebaut haben. Simanić, der nur diese knapp zehn Minuten als Stuttgarter Profi zum Einsatz kommt, ist der vierte Ausländer des VfB auf dem Platz, nur drei sind erlaubt.

Sogar ein sofortiger Ausschluss des VfB ist im Gespräch. Doch der europäische Fußballverband UEFA gibt dem deutschen Meister noch eine Chance. Er wertet die Partie mit 3:0 für Leeds, setzt ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz an.

Weniger als 10.000 Zuschauer sind im Oktober 1992 im riesigen Camp Nou des FC Barcelona Augenzeuge, als der VfB mit 1:2 das Spiel und viele Millionen D-Mark an Einnahmen verliert. Es gibt in der Geschichte einige Wechselfehler, aber der von Daum und dem VfB Stuttgart ist der gravierendste.

Weisweiler bringt ebenfalls einen Ausländer zu viel

Hennes Weisweiler ist 1977 der erste Trainer, dem in der Bundesliga ein heftiger Wechselfehler unterläuft. Der damalige Kölner Coach wechselt bei Eintracht Frankfurt in Roger van Gool den dritten ausländischen Spieler ein. Es sind aber nur zwei erlaubt. Das Missgeschick bleibt ohne Folgen: Die Kölner verlieren ohnehin 0:4.

Auch bei Eintracht Frankfurts Coach Horst Heese steht in der Saison 1992/93 letztlich ein Ausländer zu viel auf dem Platz. Das 5:2 gegen Bayer Uerdingen wird in ein 0:2 umgewandelt. Heeses Intermezzo in Frankfurt dauert nur drei Monate.