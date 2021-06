Zum vierten Mal ist Ungarn bei einer Europameisterschaft dabei. Auch 2016 gehörte das Team zum Teilnehmerfeld - und beim ersten Spiel des jetzigen Turniers kommt es gegen Portugal nun gleich zu einem Wiedersehen. Denn beinahe hätte Ungarn den Titel von Cristiano Ronaldo und Co. vor fünf Jahren verhindert.

Szalai würde erneutes Remis "unterschreiben"

In einem spektakulären Spiel trennten sich die beiden Mannschaften damals 3:3. Hätte Ungarn, das dreimal in Führung lag, gewonnen, wäre Portugal rausgeflogen. Adam Szalai, Stürmer von Mainz 05, war 2016 schon dabei. " Wenn wir das gleiche Ergebnis holen könnten, würde das jeder von uns unterschreiben ", sagte der 33-Jährige.

Ebenfalls vor fünf Jahren im Kader war Peter Gulacsi. Damals hatte er hinter der ungarischen Torhüter-Legende Gabor Kiraly keine Chance auf Einsätze, heute ist er einer der Hoffnungsträger und wahrscheinlich der Mann, auf den es ankommen wird. " Es ist etwas ganz Großes in einer Spielerkarriere, dass man ein großes Turnier zu Hause spielen kann. Dass wir das schaffen, war für mich und meine Mannschaft in der Qualifikation eine extra Motivation ", sagte Leipzigs Keeper im Sportschau-Gespräch.

Volles Haus in Budapest

Gulacsi und sein Vereinskollege Willi Orban sind die Anführer der Mannschaft. " Wir haben die Riesenchance, bei dieser EM ein Ausrufezeichen zu setzen ", sagt der Abwehrchef. Die Portugiesen um ihre Offensiv-Stars Ronaldo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Diogo Jota und Bernardo Silva zu stoppen, wäre ein solches.

Möglich machen könnten das die 65.000 Fans, die in Budapest dabei sein dürfen. Die ungarische Hauptstadt ist der einzige Austragungsort, bei dem eine 100-prozentige Auslastung möglich ist. " Das gibt uns eine riesige Portion Extra-Motivation, einen emotionalen Push ", sagte Gulacsi. " Wir sind Außenseiter in unserer Gruppe, obwohl wir mehrere Spieler in Top-Ligen haben und mit jungen Spielern näher an das Top-Niveau in Europa herankommen. Unser großes Ziel ist es, einen der drei Großen zu schlagen. "

Stand: 14.06.2021, 18:31