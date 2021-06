Sportschau: Gehört Italien zu den Favoriten auf den Titel?

Grifo: Wir haben einen richtig guten Lauf, seit September 2018 kein Spiel mehr verloren und sind voller Euphorie. Zudem ist ja bekannt, dass Italien eine Turniermannschaft ist. Wir haben mit der Schweiz, Türkei und Wales eine starke Gruppe, und wenn wir die überstehen, können wir alles schaffen.

Sportschau: Was ist das Geheimnis der Mannschaft?

Grifo: Wir Italiener sind ja grundsätzlich sehr familiär. So ist es auch in diesem Team. Die Chemie und Atmosphäre stimmt, darauf wird auch sehr viel Wert gelegt. So war es auch früher, und so war Italien immer am erfolgreichsten. Das italienische Team ist eine große Familie.

Sportschau: Wie würden Sie diese Mannschaft mit der deutschen vergleichen. Viele Spieler kennen Sie ja aus der Bundesliga.

Grifo: Ich denke, dass beide Mannschaften auf Augenhöhe sind, und zwar auf einem sehr hohen Niveau. Auch Deutschland hat diese Mischung aus Erfahrung, gerade jetzt mit Mats Hummels und Thomas Müller, und jungen Spielern wie Serge Gnabry, Kai Havertz oder Timo Werner. Die Teams sind sich von den Voraussetzungen her schon sehr ähnlich.

Das Interview führte Sebastian Hochrainer

Stand: 10.06.2021, 05:00