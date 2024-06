EM 2024 Was bei Spielabbrüchen passiert und wie der Spieltag abläuft Stand: 07.06.2024 12:28 Uhr

Der Spieltag hat bei der EM eine klare Struktur: Wann die Spieler am Stadion sein müssen, wie lange die Hymnen sein dürfen - und wie es nach Spielabbrüchen weiter geht.

Zeitplan: Es gibt drei Anstoßzeiten: 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr. Die Mannschaften müssen spätestens ...

... fünf Tage vor ihrem ersten Spiel in ihren Trainingscamps sein

... 24 Stunden vor dem Anpfiff in ihrem Hotel am Spielort sein oder sich in einem Radius von maximal 60 Kilometern vom Stadion entfernt aufhalten

oder sich in einem Radius von maximal 60 Kilometern vom Stadion entfernt aufhalten ... 75 Minuten vor Anpfiff am Stadion sein . Am Tag vor dem Spiel dürfen beide Mannschaften jeweils eine Stunde im Stadion trainieren, wenn der Zustand des Platzes dies zulässt.

. Am Tag vor dem Spiel dürfen beide Mannschaften jeweils eine Stunde im Stadion trainieren, wenn der Zustand des Platzes dies zulässt. ... ebenfalls 75 Minuten vor dem Anpfiff muss die Aufstellung stehen. Verletzt sich jemand beim Aufwärmen, darf die Startelf ohne Belastung des Wechselkontingents noch verändert werden, ansonsten nicht.

Spielabsage oder Spielabbruch: Kommt es zu einer Spielabsage, soll das Spiel am folgenden Tag im selben Stadion nachgeholt werden, im Bedarfsfall kann die UEFA ein anderes Stadion benennen. Sollte ein Spiel beispielsweise durch extremes Wetter abgebrochen werden müssen, wird das Spiel nicht komplett wiederholt, es wird dann nur die verbleibende Spielzeit nachgeholt - egal, wie kurz oder lang diese ist.

Alle bis dahin vollzogenen Maßnahmen wie Gelbe Karten, Platzverweise und Auswechselungen behalten ihre Gültigkeit, die Mannschaften müssen in der Formation weiterspielen, wie sie zum Zeitpunkt des Abbruchs der Fall war. Die Fortsetzung des Spiels erfolgt dort, wo der Abbruch eintrat. Entweder mit Schiedsrichterball oder den möglichen Fortsetzungen nach einer Unterbrechung (Freistöße, Einwürfe, etc.).

2021 brach Dänemarks Christian Eriksen im Gruppenspiel gegen Finnland zusammen, Teams und Fans im Stadion bangten zeitweise um sein Leben. Als klar war, dass er wieder bei Bewusstsein ist, wurde das Spiel fortgesetzt, wofür die UEFA von Dänemarks Trainer Kasper Hjulmand kritisiert wurde. Das Problem: Der Terminplan ist eng, der Spielraum sehr beschränkt. Weitere Spiele zu verschieben ist meist wegen der längst vollzogenen Planungen von Reisen, Übernachtungen und Anschlusspielen kaum möglich.

Protest gegen Spielwertungen: Spätestens zwölf Stunden nach Spielende muss der Einspruch gegen eine Spielwertung bei der Sportgerichtsbarkeit der UEFA vorliegen. Gegen eine Entscheidung dieser Gremien kann bis zu 24 Stunden nach Bekanntgabe dieser Entscheidungen Einspruch eingelegt werden. Die Verbände, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Spieler mussten vor dem Turnier unterzeichnen, dass sie Entscheidungen des Internationalen Sportgerichtshofs CAS in Lausanne als letzte Instanz anerkennen.

Nationalhymnen: Sie kommen nicht von einer Kapelle, sondern aus der Konserve und dürfen eine Länge von 90 Sekunden nicht überschreiten.

Deutsche Nationalspieler beim Singen der Hymne

Technische Zone: Auf der Bank muss sich ein Arzt oder eine Ärztin befinden.

Rauchen am Spielfeldrand ist verboten.

Stadionuhren müssen bei 45:00, 90:00 105:00 und 120:00 Minuten angehalten werden. Die Nachspielzeit wird dort nicht angezeigt. In Englands 2. bis 4. Liga war zur Saison 2023/24 entschieden worden, auch die Nachspielzeit auf den Anzeigetafeln laufen zu lassen, in den meisten Wettbewerben gilt aber dasselbe Vorgehen wie bei der EM - auch in der Bundesliga.

Kapitänsbinden werden von der UEFA gestellt, sie haben die Aufschrift "Respect". Die UEFA stellte den Teams in Aussicht, Ausnahmen zu erlauben. Bis kurz vor dem Turnier hatte laut UEFA kein Team einen solchen Antrag gestellt. Auch Deutschland wird mit der "Respect"-Binde spielen, eine Debatte über Kapitänsbinden wie der WM 2022 ist nicht in Aussicht. Auch Leibchen zum Aufwärmen werden einheitlich von der UEFA gestellt.

Die Stadien: Nur Naturrasen ist in der Endrunde erlaubt, Kunstrasen war nur in der Qualifikation möglich. Der Rasen darf dabei grundsätzlich nicht höher als 30 Millimeter sein. Die Wässerung des Rasens muss eine Stunde vor Anpfiff abgeschlossen sein, abweichende Entscheidungen darf nur die UEFA treffen. Der Schiedsrichter und die UEFA können Änderungen am Zeitplan der Wässerungen verlangen. Werbung auf dem Rasen ist während des Spiels verboten. Die Arena in Gelsenkirchen ist die einzige mit verschließbarem Dach. Wenn dort das Spiel mit geschlossenem Dach begonnen wurde, muss es bis zur Halbzeit oder bis zum Schlusspfiff mit geschlossenem Dach gespielt werden. Beginnt das Spiel mit geöffnetem Dach, kann nur der Schiedsrichter eine Schließung während des Spiels veranlassen.

Spielbilder auf den Anzeigetafeln sind zulässig. Wiederholungen und Zeitlupen sollen aber so ausgewählt werden, dass sie nicht das Spiel beeinflussen können, die Fans aufwiegeln oder die Autorität des Schiedsrichters untergraben.