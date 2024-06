EM 2024 Teure Tickets werden auf dem Schwarzmarkt noch teurer Stand: 10.06.2024 12:46 Uhr

Eintrittskarten für die EM 2024 in Deutschland sind teuer und trotzdem so gut wie ausverkauft. Mit digitalen Tickets will die UEFA den Schwarzmarkt einschränken - ihn gänzlich zu verhindern ist trotzdem schwer möglich.

2,7 Millionen Eintrittskarten gibt es für die 52 Spiele der EM, die am Freitag (14.06.2024) in München eröffnet wird. Das Turnier ist praktisch ausverkauft, bis auf wenige Ausnahmen sind alle Karten weg. Auf dem Schwarzmarkt wird die Verzweiflung vieler Fans ausgenutzt, vor allem bei beliebten Spielen wie denen der deutschen Mannschaft oder den Teams mit besonders reisefreudigem Publikum wie beispielsweise England und Schottland.

Nur noch digitale Tickets, QR-Code kommt erst kurz vor Einlass

Das Thema Papierkarten hat sich mit der EM 2024 erledigt, die UEFA bietet Eintrittskarten nur noch in Verbindung mit einer App auf dem Smartphone an. Aber: "Das Prinzip hat sich bislang aber als funktional erwiesen" , sagt Ronan Evain vom europäischen Fanbündnis Football Supporters Europe (FSE) im Gespräch mit der Sportschau.

Auch bei den von der UEFA organisierten Europapokalendspielen kam das Prinzip zuletzt zum Einsatz. Von Problemen hätten Fans kaum berichtet, so Evain. Für das Ticket müssen Fans eine App der UEFA installieren, auf der die Eintrittskarte liegt. Erst kurz vor dem Einlass erscheint ein QR-Code durch eine Bluetooth-Verbindung mit dem Einlass. FSE bedauern lediglich, "dass es keine Option auf Papierkarten für Menschen gibt, die Eintrittskarten sammeln" , sagt Evain.

Ein Drehkreuz am Münchner Stadion vor der EM 2024

UEFA: "Wollen das Kopieren von Tickets erschweren"

"Die Entscheidung für digitale Tickets fiel aus verschiedenen Gründen" , teilte die UEFA auf Anfrage mit. Dabei wolle sie das Risiko minimieren, dass Tickets kopiert und vervielfältigt werden. "Und es ermöglicht uns, Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen zu festzustellen, die zur Stornierung von Tickets führen. Mit Papiertickets wäre das nicht möglich." Weitere Details könne man "aus Sicherheitsgründen" nicht nennen.

Die digitalen Tickets der UEFA haben einen entscheidenden Unterschied zu der digitalen Praxis vieler Bundesligaklubs. Wenn ein Fan das Ticket aus der UEFA-App verschickt, ist es in seiner App gelöscht und wechselt tatsächlich den Besitzer. In der Liga verkaufen viele Vereine PDF-Dateien als Eintrittskarten. Diese lassen sich beliebig oft ausdrucken, versenden und theoretisch von Schwarzhändlern auch verkaufen. Aber nur der erste Fan mit dem Ticket am Drehkreuz kommt rein.

Fans hinterm Drehkreuz vor dem Stadion in München bei der EM 2021

Schwarzmarkt durch digitale Tickets zugleich begünstigt

Digitale Karten haben aber auch in dieser Form einen Nachteil. Bis zur letzten Minute können Karten weiterverkauft werden. Im Gegensatz zu früher muss ein Schwarzmarkthändler dafür nicht am Stadiontor stehen, er kann seine Karten von überall auf dem Planeten verkaufen, es gibt keine logistischen Hindernisse mehr. Der Schwarzmarkt ist längst von den dunklen Ecken der Stadien ins Internet abgewandert.

Auf Portalen wie Kleinanzeigen oder auch bei professionellen Händlern auf dem sogenannten "Zweitmarkt" wie Viagogo oder Stubhub gibt es beispielsweise für das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland Angebote zum Vielfachen des Originalpreises.

Die UEFA teilte auf Anfrage mit, dass sie diese Portale beobachte und ihre Geschäftsbedingungen durchsetzen werde. Am 27. Mai veröffentlichte der Verband eine Warnung vor dem Kauf von Tickets auf solchen Seiten: "Tickets, die von nicht autorisierten Dritten, Websites oder Agenturen sowie über soziale Medien oder von Schleppern erworben wurden, können von der UEFA jederzeit storniert werden, und die Fans müssen damit rechnen, dass ihnen der Zutritt verweigert wird oder sie des Stadions verwiesen werden." Sie habe bereits mehrere hundert Tickets für die EM storniert, teilte die UEFA mit.

Doch es gibt insgesamt 2,7 Millionen Eintrittskarten für das Turnier, die schwer alle zu überwachen sind. 2,2 Millionen gingen an Fans, 500.000 an Partner, Sponsoren der UEFA sowie an Funktionäre. Eine Kontrolle an den Drehkreuzen, ob Käufer und Inhaber der Karten zusammenpassen, kann durch die Menge der Fans, die zum großen Teil kurz vor Anpfiff kommen, nur stichprobenartig erfolgen.

Digitale Kartenkontrolle bei der EM 2021 in München

Mehrere Preissteigerungen der UEFA im Vergleich zu 2016

Schon der Kauf von Karten zum Originalpreis ist teilweise kostspielig. Am besten vergleichen lassen sich die Preise mit der EM 2016, auch damals gab es grundsätzlich vier Kategorien. Einige Preise wurden von der UEFA seitdem nur um fünf Euro erhöht, andere drastisch gesteigert.

In den Gruppenspielen wurden die beiden oberen Kategorien deutlich verteuert.

wurden die beiden oberen Kategorien deutlich verteuert. Im Achtelfinale wurde der Preis in der günstigsten Kategorie sogar verdoppelt und auch alle weiteren Kategorien deutlich angehoben.

wurde der Preis in der günstigsten Kategorie sogar verdoppelt und auch alle weiteren Kategorien deutlich angehoben. Im Viertel- und Halbfinale wird es vor allem in den oberen Kategorien teurer.

Zum Vergleich: Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im Zeitraum zwischen 2016 und 2023 um 22,8 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt auf Anfrage mitteilte. Ein Großteil der Karten wurde Ende 2023 verkauft.

Auch die beiden oberen Kategorien und selbst die noch darüber liegende Premium-Kategorie können für Fans eine Rolle spielen. Viele nehmen auf der Suche nach einer Karte, "was sie kriegen können", um ein wichtiges Spiel ihres Teams sehen zu können. Die günstigste Kategorie geht nach Informationen der Sportschau zum größten Teil an die Fans der am jeweiligen Spiel beteiligten Teams. Für die meisten Fans beginnt die Suche nach Karten also ohnehin erst in der zweiten Kategorie.

Ticketpreise EM 2024 (2016) Runde Kat. 4 Kat. 3 Kat. 2 Kat. 1 Eröffn. 50 (75) 195 (195) 400 (395) 600 (595) Gruppe 30 (25) 60 (55) 150 (105) 200 (145) AF 50 (25) 85 (55) 175 (105) 250 (145) VF 60 (45) 100 (85) 200 (135) 300 (195) HF 80 (65) 195 (165) 400 (295) 600 (495) F 95 (85) 300 (295) 600 (595) 1.000 (895)

Am oberen Ende der Preisliste hat die UEFA zudem eine Premium-Kategorie eingeführt. Plätze auf Höhe der Mittellinie kosten 50 bis 133 Prozent mehr als der reguläre Preis von Kategorie 1. Im Viertelfinale sind es 700 Euro, im Endspiel 2.000 Euro.

Als letzte Lösung bleiben VIP-Pakete. Das Eröffnungsspiel in München war am Wochenende noch für 4.500 Euro pro Person zu haben.