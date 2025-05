Finalsieg gegen die Schweiz USA nach Overtime-Krimi Eishockey-Weltmeister Stand: 25.05.2025 23:14 Uhr

Zum dritten Mal dürfen sich die USA Eishockey-Weltmeister nennen. Die Entscheidung in einem spannenden Finale fiel am Sonntag (25.05.2025) gegen die Schweiz erst in der Verlängerung.

Tage Thompson traf im Globen in Stockholm nach 2:02 Minuten der Verlängerung zum 1:0-Sieg für die USA, die damit zum dritten Mal nach 1933 und 1960 Weltmeister sind. Die Schweiz verlor auch bei ihrer vierten Finalteilnahme und musste sich wie schon zuletzt 2024 mit Silber begnügen. Der eigentlich überragende Schweizer Torwart Leonardo Genoni stellte mit 243 Minuten ohne Gegentor einen neuen WM-Rekord auf und wurde zum Spieler des Turniers gekürt.



Bronze hatte sich zuvor am Nachmittag Schweden im Gastgeberduell mit Dänemark durch einen 6:2-Sieg gesichert.

USA mit besserem Start

In einer vor allem körperlich höchst intensiven Partie hatten die US-Amerikaner den besseren Start. Mit viel Druck auf das Schweizer Aufbauspiel ließen die USA, die das Duell in der Gruppenphase mit 0:3 verloren hatten, den Eidgenossen kaum Platz. So ging auch die erste große Chance aufs Konto der USA. Drew O'Connor hatte auf einen Pass von Brady Skjei freie Schussbahn. Aber der starke Schweizer Goalie Genoni war das erste Mal auf dem Posten.

Die Schweizer kamen das erste Mal in einer Überzahlsituation offensiv zur Geltung, blieben aber ohne Durchschlagskraft. So blieb es bei 11:11 Torschüssen auf der Anzeigetafel nach dem ersten Drittel beim 0:0.

Schweizer Torwart Genoni pariert Penalty

Auch im Mitteldrittel machte das US-Team den frischeren und insgesamt stärkeren Eindruck. Nach einem Konter durch Frank Nazar bekamen die Amerikaner einen Penalty zugesprochen. Doch auch den Versuch von Conor Garland (26.) hielt Genoni im Schweizer Tor. Bis zum Ende des Drittels blieben die USA am Drücker - scheiterten jedoch immer wieder am schier unüberwindlichen Genoni.

Auch die aussichtsreichen Abschlüsse von Michael McCarron (38.) und kurz vor der Sirene gegen den völlig freien Nazar (40.) entschärfte der 37 Jahre alte Goalie vom EV Zug.

Im Schlussdrittel wird es brenzliger

In die letzten 20 Minuten starteten die Schweizer nach einer Strafe gegen Thompson wegen Beinstellens kurz vor der Pause in Überzahl. Aber auch dieses Mal bekam das Team von Patrick Fischer Richtung Tor keinen Druck aufgebaut. Ganz anders die US-Amerikaner. Nazar (43.) scheiterte mit einem weiteren Versuch an Genoni.

Nach 46 Spielminuten hatten dann allerdings auch Schweizer ihre ganz dicke Möglichkeit. Nino Niederreiter fälschte einen Kukan-Schuss kurz vor dem Tor ab. US-Torwart Jeremy Swayman bekam die Schoner noch zusammen und wehrte den Versuch ab. In einem Powerbreak forderte das Schweizer Trainerteam seine Mannschaft zu mehr Aktivität auf und tatsächlich wurde die Partie offener.

USA nutzt Überzahl in der Schlussphase nicht

Kukan (48.) prüfte mit einem weiteren Schuss Swayman. Torlos ging es in die Crunchtime. Beide Teams ließen nicht nach. Die Schweizer bekamen ihr Tempospiel nicht aufs Eis, weil die USA mit viel Leidenschaft verteidigten. Auf der anderen Seite hielt auch die Schweizer Defensive, vor allem natürlich in Person von Schlussmann Genoni.

Knapp sechs Minuten vor Schluss kassierte die Schweiz dann noch einmal eine Strafzeit. Im Powerplay brachte US-Trainer Ryan Warsofsky natürlich seine beste Reihe. Kurz vor Ablauf der Strafe schob Michael McCarron den Puck Richtung Matt Beniers - doch wieder war Genoni (55.) entscheidend im Weg. Es war die letzte heikle Szene in der regulären Spielzeit. 39:24 Torschüsse für USA, aber keine Treffer - erstmals endete eine WM-Finale torlos. Verlängerung!

Thompson setzt den Treffer für die USA

Die Entscheidung musste im Drei-gegen-Drei fallen. Dort hatte nach 53 Sekunden Denis Malgin die erste Schusschance für die Schweiz. Von Swaymans Fanghandschuh prallte der Puck noch über die Latte. Wenig später war es dann soweit: Thompson fuhr über halbrechts nach vorn und bugsierte mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck den Puck zum goldenen WM-Treffer über die Linie.

Damit endet für die USA eine lange Durstrecke. Ihren letzten regulären WM-Titel hatten die Amerikaner 1933 geholt. 1960 waren sie als Olympiasieger gleichzeitig als Weltmeister geführt worden, weil kein Turnier stattfand.