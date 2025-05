BR24 Sport ERC Stürmer Stachowiak wechselt in die NHL Stand: 22.05.2025 21:53 Uhr

Wojciech Stachowiak wechselt vom ERC Ingolstadt in die beste Eishockey-Liga der Welt. Der Stürmer hat einen Vertrag in der NHL unterschrieben, bei welchem Team , blieb zunächst offen.

Von BR24Sport

Stürmer Wojciech Stachowiak verlässt den ERC Ingolstadt und wechselt in die nordamerikanische Eishockey-Profiliga NHL. Dies teilte der DEL-Klub am Donnerstag mit. Bei welchem Team der 25-Jährige einen Vertrag unterschrieben hat, blieb zunächst offen.

Abgang ist "herber Verlust"

"Der Abgang von 'Wojo' ist sportlich und menschlich ein herber Verlust", sagte ERC-Sportdirektor Tim Regan. "Gleichzeitig aber überwiegt der Stolz. Sein Wechsel in die NHL ist eine große Auszeichnung – nicht nur für ihn, sondern auch uns als Klub."

Stachowiak spielte seit 2020 für die Panther, absolvierte 281 Partien und verbuchte 54 Tore sowie 72 Vorlagen. "Ich habe es in Ingolstadt geliebt", sagte Stachowiak in der Vereinsmitteilung, " Jetzt bietet sich mir eine einmalige Chance, meinen großen Traum, in der NHL zu spielen, zu ermöglichen. Diese möchte ich wahrnehmen. Dennoch ist eines klar: Ich werden den ERC immer in meinem Herzen behalten."

Quelle: BR24Sport 23.05.2025 - 08:54 Uhr