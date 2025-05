BR24 Sport Leonardo Costa: Schach-Wunderkind mit Großmeister-Ambitionen

BR24 Sport Leonardo Costa: Schach-Wunderkind mit Groß meister-Ambitionen Stand: 22.05.2025 14:18 Uhr

Bei den Deutschen Meisterschaften in München ist der 17-jährige Leonardo Costa der jüngste Teilnehmer. Sein Ziel: Großmeister werden. Um sich diesen Traum zu erfüllen, trainiert er 15 Stunden pro Woche.

Von Marjorie Maurer, BR24Sport

Schon fast sein ganzes Leben lang spielt Leonardo Costa Schach. Bei den Deutschen Meisterschaften (15. - 23. Mai), die zum ersten Mal nach 125 Jahren wieder in München stattfinden, ist der 17-Jährige jüngster Teilnehmer im Feld. Sein großes Ziel ist es, Großmeister zu werden und sich damit eine der höchsten Auszeichnungen im Schach zu sichern.

Jüngster Teilnehmer der Deutschen Meisterschaften

Um mit diesem Titel zu den besten Spielern der Welt zu gehören, muss Teenager Costa eine bestimmte Punkteanzahl erreichen. Bundesnachwuchstrainer Bernd Vökler sagte dem Deutschen Schachbund im April, dass sein Schützling dieses Ziel "in spätestens einem halben Jahr" erreichen würde.

Vor drei Jahren gewann der Neubiberger mit 14 Jahren die deutsche Meisterschaft und damit seinen ersten großen Titel. Auch in diesem Jahr ist Costa in München immer noch der jüngste Spieler. Mit fünf Jahren brachte ihm sein Vater nach dem Kindergarten Schach bei. So wurde die Basis für eine große Leidenschaft gelegt. "Ich finde es faszinierend, wie viele mögliche Stellungen es gibt, wie schwer es ist, den besten Zug zu ziehen und auf einem hohen Niveau zu spielen", so Costa.

Ziel: Großmeister-Titel vor dem Abitur

Costa trainiert mittlerweile 15 Stunden pro Woche. Früher hat der 17-Jährige auch Fußball gespielt, aber der Zeitaufwand war zu groß und er musste sich entscheiden. Das zahlt sich bisher aus und in München kann sich Costa mit den Besten der Welt messen. Beim Turnier ist auch sein Vater dabei, der ihn immer unterstützt, obwohl es keine Familienduelle mehr gibt: "Seit ich ihn im Schach besiegt habe, haben wir mit der Gewohnheit aufgehört", erklärt Leonardo Costa.

Dafür spielt der Teenager nun gegen die Besten der Welt. Gegenüber dem Deutschen Schachbund antwortete Costa auf die Frage, ob er zuerst den Titel oder das Abitur schaffen werde: "Auf jeden Fall den Großmeistertitel. Wichtig ist nur, dass ich die Nerven behalte."

"Hier ist Bayern": Der BR24 Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht's zur Anmeldung!

Quelle: BR24Sport 22.05.2025 - 22:00 Uhr