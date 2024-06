EM 2024 Direkter Vergleich und beste Gruppendritte - der Turniermodus Stand: 07.06.2024 12:34 Uhr

Bis zu drei Teams einer Gruppe kommen weiter, der Direkte Vergleich gilt vor der Tordifferenz

Gruppenphase: Bei Punktgleichheit gilt zunächst der direkte Vergleich

24 Mannschaften nehmen an der Endrunde der EM 2024 in Deutschland teil. Sie spielen in sechs Gruppen mit je vier Mannschaften im Modus "Jeder gegen jeden". 16 Teams werden ins Achtelfinale einziehen:

sechs Gruppensieger

sechs Gruppenzweite

die vier besten Gruppendritten

Um die Rangfolge der Teams in den Abschlusstabellen der Gruppen zu ermitteln, geht die UEFA wie folgt vor:

Punkte insgesamt: Zunächst werden die Mannschaften nach der Zahl der erspielten Punkte sortiert. Direkter Vergleich zwischen zwei Teams: Wenn zwei Mannschaften dieselbe Zahl an Punkten haben, steht die Mannschaft vorne, die das direkte Duell gewonnen hat. Direkter Vergleich zwischen mehreren Teams: Sind drei Mannschaften punktgleich, wird eine separate Tabelle erstellt, die nur die Spiele dieser Mannschaften untereinander einbezieht, hier zählen zuerst die mehr gewonnenen Punkte in den direkten Begegnungen, dann die Tordifferenz und dann die mehr erzielten Tore. Bleiben danach zwei Mannschaften gleichauf, kommt es hier erneut zum Zweiervergleich. Tordifferenz insgesamt: Ist danach immer noch keine Entscheidung möglich, gilt bei einem Blick auf die Gesamttabelle wie in der Bundesliga zunächst die Tordifferenz, dann die Zahl der mehr erzielten Tore. Mehr Siege: Herrscht dann immer noch Gleichstand, gibt die höhere Anzahl der erspielten Siege den Ausschlag. Fairplay-Wertung: Danach gilt die kleinere Anzahl an Punkten in der Fairplay-Wertung der Gruppenspiele (Rote Karte und Gelb-Rote Karte je 3 Punkte, einzelne Gelbe Karte ohne Platzverweis 1 Punkt). Qualifikationsspiele: Die bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsspiele (s. nachfolgende Tabelle). Da Deutschland als Gastgeber nicht in der Qualifikation spielte, würde das Weiterkommen ausgelost werden. Elfmeterschießen in der Gruppenphase: Wenn ein direkter Vergleich zwischen zwei Mannschaften erforderlich sein sollte und bis einschließlich Punkt 4 keine Entscheidung möglich sein, findet als Ausnahmeregel ein Elfmeterschießen statt - sofern beide Teams am letzten Spieltag gegeneinander gespielt haben und sich demzufolge im selben Stadion aufhalten.

Gesamtwertung der Qualifikationsspiele Platz Team 1 Portugal 2 Frankreich 3 Spanien 4 Belgien 5 England 6 Ungarn 7 Türkei 8 Rumänien 9 Dänemark 10 Albanien 11 Österreich 12 Niederlande 13 Schottland 14 Kroatien 15 Slowenien 16 Slowakei 17 Tschechien 18 Italien 19 Serbien 20 Schweiz 21 Ukraine 22 Polen 23 Georgien

Die vier besten Gruppendritten kommen weiter

Seit der EM 2016 in Frankreich wird beim aktuellen Turnier durch die Zahl von 24 teilnehmenden Teams erneut gelten, dass die vier besten der sechs Gruppendritten ins Achtelfinale einziehen. Um diese zu ermitteln, wird eine Tabelle nur mit den Gruppendritten erstellt.

Bei dieser Rangliste zählen in dieser Reihenfolge: Punkte, Tordifferenz, höhere Anzahl erzielter Tore, höhere Anzahl Siege, Fairplay-Wertung, bessere Platzierung in der Gesamtwertung der Qualifikationsspiele (im Falle Deutschlands auch hier Losentscheid). Wer in welchem Achtelfinale gegen welchen Gruppensieger landet, hat die UEFA vorab festgelegt - es gibt 15 mögliche Konstellationen.

Beste Gruppendritte Beste Dritte aus Sieger B gegen Sieger C gegen Sieger E gegen Sieger F gegen A, B, C, D 3A 3D 3B 3C A, B, C, E 3A 3E 3B 3C A, B, C, F 3A 3F 3B 3C A, B, D, E 3D 3E 3A 3B A, B, D, F 3D 3F 3A 3B A, B, E, F 3E 3F 3B 3A A, C, D, E 3E 3D 3C 3A A, C, D, F 3F 3D 3C 3A A, C, E, F 3E 3F 3C 3A A, D, E, F 3E 3F 3D 3A B, C, D, E 3E 3D 3B 3C B, C, D, F 3F 3D 3C 3B B, C, E, F 3F 3E 3C 3B B, D, E, F 3F 3E 3D 3B C, D, E, F 3F 3E 3D 3C

K.o.-Phase: Verlängerung und Elfmeterschießen möglich

Die K.o-Runde führt vom Achtelfinale bis ins Endspiel. Im Gegensatz zu Weltmeisterschaften gibt es bei der EM kein SPiel um Platz drei.

Ab dem Achtelfinale gilt: Steht nach 90 Minuten kein Sieger fest, wird das Spiel um zwei mal 15 Minuten verlängert. Dann folgt bei Bedarf ein Elfmeterschießen.

Zum Elfmeterschießen werden häufig ähnliche Fragen gestellt, hier gibt es einige Antworten darauf:

Das Tor wird - wenn der Zustand des Platzes oder Sicherheitsbedenken nicht gegen eines der beiden Tore sprechen - per Münzwurf vom Schiedsrichter bestimmt.

Der Kapitän, der bei einem weiteren Münzwurf gewinnt, darf sich aussuchen, ob seine Mannschaft anfängt oder nachlegt.

Das Team nennt dem Schiedsrichter seine fünf Schützen, nicht aber die Reihenfolge. Steht nach fünf Schützen kein Sieger fest, wird weiter geschossen, bis ein Team nach derselben Anzahl an Elfmetern mehr Tore hat.

Nur Spieler, die sich beim Schlusspfiff auf dem Platz befinden, dürfen am Elfmeterschießen teilnehmen. Nach elf (oder weniger) Schützen pro Team geht es möglicherweise von vorne los.

Befindet sich eine Mannschaft vor dem Elfmeterschießen in Überzahl, muss sie entsprechend viele Spieler aussortieren, um einen numerischen Gleichstand herzustellen. Hintergrund: Eine Mannschaft, die einen Platzverweis erhalten hat, wäre sonst im Vorteil, weil ihre vermeintlich sicheren Schützen früher wieder an der Reihe wären.

Auswechslungen während des Elfmeterschießens sind nicht möglich.

Die Ausnahme: Ist ein Torhüter vor oder während des Elfmeterschießens verletzt, darf er durch einen zuvor aussortierten Spieler ersetzt oder normal ausgewechselt werden, wenn das Kontingent noch nicht erschöpft ist. Andernfalls muss ein Feldspieler ins Tor.

Ein Spieler darf erst ein zweites Mal schießen, wenn alle Spieler einen Elfmeter ausgeführt haben. Die Reihenfolge muss nicht dieselbe wie beim ersten Durchgang sein.

Gelbe Karten werden innerhalb eines Spiels nicht ins Elfmeterschießen übernommen. Wer im Elfmeterschießen eine weitere Gelbe Karte sieht, erhält nicht die Gelb-Rote Karte und kann seinen Elfmeter schießen. Der Spieler hat dann aber zwei Gelbe Karten in seiner Bilanz.

In Regel 10.3 der offiziellen Spielregeln des IFAB ist der genaue Ablauf eines Elfmeterschießens erklärt.