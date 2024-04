Termine, Modus, Auslosung Alles Wichtige zur EURO 2024 Stand: 23.04.2024 13:37 Uhr

Die UEFA Europameisterschaft 2024 findet ab Mitte Juni in Deutschland statt. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen.

Von Frank van der Velden

Wann findet die EURO 2024 statt?

Es ist die 17. Austragung des Kontinental-Turniers. Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland wird am 14. Juni (21 Uhr) angepfiffen, am 14. Juli (Anstoß 21 Uhr) steht der Europameister fest. Gesucht wird der Nachfolger für den aktuellen Titelträger Italien. 24 Teams sind dabei.

War Deutschland schon einmal EM-Gastegber?

Schon die Europameisterschaft 1988 fand in Deutschland statt. Nach der WM 1974 und der WM 2006 ist es das vierte große Fußball-Turnier in Deutschland. Zudem war München Spielort der EM 2020, die in elf Städten gespielt wurde.

Wo wird gespielt?

Gespielt wird in zehn Städten: Dortmund, Düsseldorf, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Berlin, Leipzig, Frankfurt, München und Stuttgart.

Wie ist der Modus der EM?

Es wird sechs Gruppen mit je vier Teams geben. Die beiden erstplatzierten jeder Gruppe sowie die vier besten Gruppen-Dritten ziehen ins Achtelfinale ein. Für die Gruppendritten wird eine Tabelle erstellt. Dort gelten die höhere Punktzahl, die bessere Tordifferenz, die größere Anzahl erzielter Tore, die größere Anzahl an Siegen, die Fair-Play-Wertung und zuletzt die Wertung in der EM-Qualifikation.

Gibt es schon einen Spielplan?

Ja. Das Eröffnungsspiel wird am 14. Juni (21 Uhr) in der Münchner Fußball Arena angepfiffen, das Endspiel steigt am 14. Juli (21 Uhr) im Berliner Olympiastadion. Es wird insgesamt 51 Spiele geben. Fest steht schon, dass Deutschland in der Gruppe A gesetzt ist und seine Vorrundenspiele am 14. Juni in München, am 19. Juni in Stuttgart und am 23. Juni in Frankfurt bestreitet. Abgesehen vom Eröffnungsspieltag wird es an jedem Tag in der Vorrunde mindestens zwei und höchstens vier Spiele geben. Die Gruppenphase endet am 26. Juni. Nach der Vorrunde geht es mit dem Achtelfinale (29. Juni bis 2. Juli), dem Viertelfinale (5. bis 6. Juli), dem Halbfinale (9. bis 10. Juli ) und dem Endspiel (14. Juli) weiter. Ein "kleines Finale" um Platz 3 wie bei Weltmeisterschaften wird es nicht geben. Die Spiele werden um 15 Uhr, 18 Uhr und 21 Uhr angepfiffen.

Wo gibt es die Spiele im TV zu sehen?

ARD und ZDF übertragen jeweils 17 der 51 Spiele live. Zudem gibt es alle 51 Partien live in der Audio-Vollreportage in der Sportschau-App sowie im Live-Ticker bei sportschau.de. Die weiteren 17 Spiele werden von RTL übertragen, Pay-TV-Sender Magenta TV (Telekom) zeigt alle 51 Spiele live.

ARD und ZDF übertragen insgesamt 22 Gruppenspiele, sechs Achtelfinals, drei Viertelfinals, die beiden Halbfinals und das Endspiel - darunter sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft.

Gibt es ein Maskottchen?

Das Maskottchen der EM ist ein Bär und hört auf den Namen "Albärt". Bei der Namenssuche setzte sich "Albärt" mit 32 Prozent der Stimmen gegen "Bärnardo", "Bärnheart" und "Herzi von Bär" durch.