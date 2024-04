Fußball-EM EURO 2024 - Experten und Kommentatoren im Ersten Stand: 23.04.2024 14:15 Uhr

Die ARD wird zur UEFA EURO 2024 ein Komplettpaket anbieten. Das Erste setzt auf bekannte Expertinnen und Experten, genau wie auf bewährte Gesichter in Moderation und Kommentierung.

Vom 14. Juni bis 14. Juli 2024 wird die ARD sämtliche Spiele der EM in voller Länge übertragen, 17 davon werden im Ersten auch zu sehen sein, alle in der Audio-Vollreportage zu hören.

In der Moderation teilen sich Esther Sedlaczek und Alexander Bommes die Spiele auf. Sie haben jeweils eine bewährte Stammkraft aus dem Team der ARD-Expertinnen und Experten an ihrer Seite. Das besteht aus dem Weltmeister, Champions-League-Sieger und achtmaligen Deutschen Meister Bastian Schweinsteiger, aus der Europameisterin, Champions-League-Siegerin und sechsmaligen Deutschen Meisterin Almuth Schult, aus Thomas Hitzlsperger (Deutscher Meister 2007, Weltmeisterschaftsdritter 2006, Vize-Europameister 2008) und dem Taktik-Experten Thomas Broich, der 2014 zum Fußballer des Jahrzehnts in Australien gewählt wurde. Kommentieren werden sie gemeinsam mit Christina Graf, Tom Bartels und Gerd Gottlob.

Wenn am Tag der ARD-Übertragung in den Stadien die Lichter ausgehen, geht es in der Bochumer Kneipe "Zum Kuhhirten" erst los: Ab 23.30 Uhr läuft live im Ersten das "Sportschau EM-Kneipenquiz" mit Quizmasterin Stephanie Müller-Spirra, die von Sidekick Malte Völz (Comedian) und Fußballexperte Arnd Zeigler ("Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs") unterstützt wird.

Alle Spiele zum Mithören und Mitfiebern

Zum ersten Mal wird es Audio-Vollreportagen sämtlicher Spiele geben, und das exklusiv auf den digitalen Verbreitungswegen der ARD: in der Audiothek, auf sportschau.de, in den Web-Channels der Landesrundfunkanstalten und in der Sportschau-App. Auch im linearen Radio wird live von den Spielen berichtet werden, mit Schalten im laufenden Programm und auf den Info-Wellen vor allem in den Abendstunden als Vollreportagen.

Karl Valks, ARD-Teamchef bei der EURO 2024, und Sportchef des WDR, sagte bei der Präsentation des Teams und Programms: "Ob im Fernsehen oder Radio, auf sportschau.de oder in der Sportschau-App, in der ARD Media- oder in der Audiothek, bei TikTok, Instagram oder YouTube: Wir begleiten die Menschen in Deutschland durch die gesamte Europameisterschaft und nehmen sie unmittelbar dorthin mit, wo es um Sieg oder Niederlage geht, die Emotionen hochkochen und der Fußball seine ganz besonderen Geschichten erzählt. Für die gesamte Berichterstattung gilt: Wir sind so live wie möglich, so dicht dran wie möglich, so crossmedial und smart wie möglich. Und dafür gehen wir ganz neue Wege."

Vom DFB-Hauptquartier auf alle Kanäle

Im Quartier der deutschen Nationalmannschaft ist die ARD mit einem crossmedialen Team vor Ort, das alle Ausspielkanäle mit Beiträgen bestückt. Unter anderem mit Sportschau-Moderatorin Lea Wagner, die bei den Übertragungen der deutschen Spiele im Ersten zudem die Spieler-Interviews übernehmen wird.