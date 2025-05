FIFA-Kongress in Paraguay Infantino lässt Hunderte Delegierte warten Stand: 15.05.2025 15:00 Uhr

Hunderte Delegierte haben sich aus der ganzen Welt zum FIFA-Kongress in Paraguays Hauptstadt Asunción aufgemacht. Der Gastgeber war zum geplanten Beginn nicht da und lässt die Gäste stundenlang warten.

FIFA-Präsident Gianni Infantino verpasste am Mittwochabend schon das Bankett mit Paraguays Staatspräsident Santiago Peña. Der hatte zum Abendessen geladen und verbrachte es beispielsweise mit den Präsidenten der Konföderationen wie UEFA-Chef Aleksander Ceferin.

Der FIFA-Kongress sollte ursprünglich um 9.30 Uhr Ortszeit am Donnerstag in Asunción starten. Doch der Beginn wurde zunächst um eine Stunde verschoben, dann kam eine E-Mail an die Delegierten: Wegen "unvorhergesehener Umstände" werde der Kongress auf 12.30 Uhr (17.30 Uhr MESZ) verlegt, das Mittagessen solle dagegen schon um 11.30 Uhr stattfinden. Die Umstände: Infantino ist noch auf der Rückreise aus dem Nahen Osten.

FIFA-Präsident Gianni Infantino (l.) in Doha mit US-Präsident Donald Trump und Emir Scheich Tamim bin Hamad al-Thani

Staatsbesuch mit Trump auf Kosten der Pünktlichkeit

Dorthin war er mit US-Präsident Donald Trump gereist, genauer in die Vereinigten Arabischen Emirate, nach Katar und nach Saudi-Arabien. Es geht ums Geschäft, die Kontaktpflege in höchste politische Kreise der beteiligten Länder ist Infantino derzeit offenbar wichtiger als der Kongress. Denn während die FIFA in den USA die neue große Klub-WM 2025 und weite Teile der WM 2026 ausrichtet, wird Saudi-Arabien Gastgeber der WM 2034 sein. Außerdem hat die FIFA in den Golfstaaten zuletzt wichtige Sponsoringverträge mit staatlichen Unternehmen abgeschlossen. Zuletzt zeigte sich Infantino immer wieder an der Seite von Trump.

Doch er verpasste dadurch den geplanten Beginn des FIFA-Kongresses. Ein beispielloser Vorgang. Üblicherweise gibt es schon in den Tagen vor dem Kongress Veranstaltungen und Gespräche. Eine Sitzung des FIFA-Rats hatte Infantino bereits auf Freitag der Vorwoche vorverlegt und digital abgehalten. Hunderte Delegierte aus der ganzen Welt hatten sich auf den Weg nach Asunción gemacht, waren seit Beginn der Woche in Paraguay und warteten dann zunächst vergeblich auf den Gastgeber.

"Der FIFA-Kongress ist das höchste gesetzgebende Organ der FIFA" , beschreibt der Weltverband den Kongress: "Einmal im Jahr treffen sich dort die Mitgliedsverbände der FIFA, um sich auf die weitere Entwicklung des Fußballs weltweit zu einigen." Die geschäftlichen Termine gingen für Infantino offenbar vor. Ein Flieger der Privatjetflotte von Qatar Airways brachte Infantino nach einem Zwischenstopp zum Tanken in Nigeria am Donnerstag dann zum für seine Anwesenheit verlegten Kongress. Zum eigentlich geplanten Beginn gelangte Infantino gerade in brasilianischen Luftraum, während die Delegierten der Verbände wie DFB-Präsident Bernd Neuendorf auf ihn warteten.

Wichtige Gremien werden neu besetzt

Der Kongress bietet diesmal eine wichtige Wahl: Die Ethikkommission der FIFA wird neu gewählt. Die Liste der kandidierenden Personen veröffentlichte die FIFA bislang nicht. Auch die Disziplinarkammer, die Berufungskammer und die Kommission für Governance, Audit and Compliance werden neu gewählt.

Letztere ist Thema im wohl kontroversesten Tagensordnungspunkt: Der palästinensische Fußballverband drängt weiter auf eine Sanktionierung des israelischen Verbands und will im Kongress per Beschluss besagte Kommission dazu zwingen, ihren Bericht zu einem möglichen illegalen israelischen Spielbetrieb in Siedlungsgebieten im Westjordanland zum Abschluss zu bringen. Denn erst dann kann der FIFA-Rat eine Entscheidung über Sanktionen treffen.