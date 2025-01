liveblog Wechsel in der Winterpause Transfer-Blog - Heidenheim vor Krätzig-Leihe Stand: 03.01.2025 10:30 Uhr

Der 1. FC Heidenheim will mit frischen Spielern auf die sportliche Krise reagieren. Leverkusen verpflichtet ein argentinisches Toptalent - alle Entwicklungen in unserem Live-Blog.

3. JANUAR

Heidenheim vor Krätzig-Leihe - weiterer Stürmer im Anflug?

Der 1. FC Heidenheim verstärkt sich im Januar offenbar noch einmal für den Abstiegskampf. Mit Frans Krätzig soll - nach Paul Wanner - die nächste Leihgabe des FC Bayern München nach Heidenheim kommen. Wie "Sky" und "Bild" übereinstimmend berichten, soll der U21-Nationalspieler ausgeliehen werden. Schon die Hinrunde hatte Krätzig als Leihspieler verbracht, damals noch beim VfB Stuttgart. Dort hatte er aber nur ein Spiel in der Bundesliga gemacht. Deshalb hatte der FC Bayern am Donnerstag (02.01.25) die Leihe vorzeitig beendet.

Einem Bericht des georgischen TV-Senders Geo Team zufolge soll Heidenheim außerdem an einem Transfer von Budu Zivzivadze arbeiten. Der georgische Nationalspieler hat beim Karlsruher SC noch einen Vertrag bis zum Sommer und führt aktuell die Torjägerliste der 2. Bundesliga mit zwölf Treffern an.

Leverkusen holt argentinisches Toptalent Sarco

Double-Gewinner Bayer Leverkusen hat den argentinischen U20-Nationalspieler Alejo Sarco verpflichtet. Das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Der 18 Jahre alte Mittelstürmer wechselt vom argentinischen Meister CA Vélez Sarsfield nach Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2029.

2. JANUAR

Hoffenheim verpflichtet Lyon-Stürmer Orban

Die TSG Hoffenheim hat Stürmer Gift Orban verpflichtet. Der 22 Jahre alte Nigerianer kommt vom französischen Erstligisten Olympique Lyon in den Kraichgau und unterschreibt in Hoffenheim einen langfristigen Vertrag. Laut übereinstimmenden Medienberichten steht eine Ablösesumme von mindestens neun Millionen Euro im Raum.

Hoffenheims neuer Stürmer Gift Orban im Duell mit seinem neuen Teamkollegen Anton Stach

Dani Olmo will offenbar beim FC Barcelona bleiben

Nachdem die spanische Fußball-Liga dem FC Barcelona die Registrierung von Dani Olmo verweigert hat, wird der spanische Nationalspieler nach aktuellem Stand der Dinge in dieser Saison nicht mehr für die Katalanen zum Einsatz kommen. Er könnte deshalb wechseln, laut seinem Berater will der Ex-Leipziger aber in Barcelona bleiben. "Wir ziehen keine andere Option in Betracht" , sagte Andy Bara gegenüber dem Transferexperten Fabrizio Romano.

1. JANUAR

Freiburg verleiht Schmidt nach Hannover

Der SC Freiburg hat Defensivspieler Kenneth Schmidt nach Hannover verliehen. Der 22-Jährige kam bisher in 13 Pflichtspielen für die Freiburger zum Einsatz. In dieser Saison kam er allerding nur die Reservemannschaft zum Einsatz. Das soll sich in Hannover ändern.