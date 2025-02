WDR-Sport Angreifer Rondic schließt sich dem 1. FC Köln an Stand: 03.02.2025 13:08 Uhr

Zweitligist 1. FC Köln hat sich mit Imad Rondic verstärkt. Der Angreifer kommt vom polnischen Erstligisten Widzew Lodz.

Der 25 Jahre alte Bosnier war am Sonntag zum Medizincheck in Köln eingetroffen und wurde am Montag (3.2.2025) offiziell vorgestellt. Medienberichten zufolge soll die Ablösesumme bei etwa 1,3 Millionen Euro liegen. Für Lodz erzielte Rondic in der laufenden Saison neun Tore in 18 Partien und gab zwei Vorlagen. Der 1,90 Meter große Stürmer wird mit der Nummer 27 für den FC auflaufen.

Nach Rechtsverteidiger Jusuf Gazibegovic, Innenverteidiger Joel Schmied und Torhüter Anthony Racioppi ist Rondic bereits der vierte Winter-Neuzugang der Kölner.