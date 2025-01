Spitzenspiel bei Atalanta Bergamo Conte mit Napoli vorne, aber bald ohne einen Star Stand: 17.01.2025 18:32 Uhr

Trainer Antonio Conte hat die SSC Neapel wieder nach oben geführt und geht als Tabellenführer der Serie A in das Spitzenspiel bei Atalanta Bergamo. Aber er muss bald ohne einen Starspieler auskommen, der einen Teil Maradonas im Spitznamen trägt.

Dem Video mangelt es beileibe nicht an Pathos. Mit seiner Ehefrau Nitsa Tavadze schreitet Khvicha Kvaratskhelia ins leere Stadion der SSC Neapel, unter einem Schirm, bei heftigem Regen. Es gibt eine Sequenz, in der er seinem nicht mal ein Jahr alten Sohn Damiane sein Trikot mit der Rückennummer 77 in der Kabine zeigt.

Das Maximum an Pathos, wie sollte es in Neapel anders sein, wird aber erst erreicht, als Maradona ins Spiel kommt. "Auf Wiedersehen Diego, auf Wiedersehen Neapel", sagt Khvicha Kvaratskhelia in seiner georgischen Muttersprache.

"Kvaradona" in seiner ersten Saison Meister mit Napoli

"Kvaradona" haben sie ihre Nummer 77 genannt, weil er so wunderbar trickreich Fußball spielte, meistens auf Linksaußen, und Tore schoss er auch. Den ehrenvollen Spitznamen erhielt er aber vor allem, weil Khvicha Kvaratskhelia 2023, in seiner ersten Saison bei Napoli, Meister wurde.

Maradona, die verstorbene Legende des Fußballs, in Neapel vergöttert wie in der Heimat Argentinien, war zweimal Meister mit der SSC. Das hätte Khvicha Kvaratskhelia auch schaffen können, denn die Mannschaft geht als Tabellenführer in das Spitzenspiel der Serie A am Samstag (18.01.2025) bei Atalanta Bergamo.

Aber Kvaratskhelia wird - wie sich das in vergangenen Wochen abzeichnete - den Verein verlassen und höchstwahrscheinlich für eine kolportierte Ablösesumme von 80 Millionen Euro zu einem Klub wechseln, für den eine Meisterschaft nur ein weiterer Titel von denen ist, die keine Sehnsucht stillen. Paris Saint-Germain will die Champions League gewinnen. Das haben sie noch nie geschafft, auch nicht mit Lionel Messi, der lebenden argentinischen Legende. Nicht mit Kylian Mbappé, auch nicht mit Neymar, und auch nicht, als die drei zusammen in der französischen Hauptstadt spielten.

Meisterfeier mit Ehefrau: Khvicha Kvaratskhelia und Nitsa Tavadze

Kann Napoli ohne Kvaratskhelia Meister werden? Der 23 Jahre alte Georgier schoss immerhin fünf Tore in 17 Spielen, das sind nur zwei weniger als Romelu Lukaku gelangen sind, dem Mittelstürmer.

Aber bei der SSC geht es vor allem darum, keine Tore zu kassieren. Zwölf sind es erst in 20 Spielen gewesen. Das sind zwölf zu viel für Antonio Conte, der manchmal apathisch wirkt, wenn er auf seiner Trainerbank sitzt, schnell aber auch zum Rumpelstilzchen wird, um seinen Spielern am liebsten noch mit eigenen Verbiegungen zu zeigen, wie sie einen Einwurf an der Mittellinie zum freistehenden Innenverteidiger hinbekommen.

Antonio Conte wurde schon mit Juve und Inter Meister

Conte gewann als Spieler Meisterschaften und die Champions League, als Trainer führte er Juventus dreimal und Inter einmal zur Meisterschaft, in England schaffte er das mit dem FC Chelsea.

Antonio Conte hat Napoli aus einem Tief geholt. Der Titelverteidiger wurde in der vergangenen Saison nur Zehnter. Möglicherweise hilft das aber jetzt, denn die fehlenden Spiele und Reisen im Europapokal sparen Kräfte. Sieben Spieler haben 18 oder mehr von 20 möglichen Spielen in der Serie A gemacht, und darunter ist nichtmal Torhüter Alex Meret, der in elf von 17 Spielen ohne Gegentor blieb. Nur einmal kassierte er mehr als einen Treffer. Das war im Hinspiel gegen Atalanta, als die Mannschaft aus dem Norden mit 3:0 gewann.

In der Pressekonferenz vor dem Rückspiel ging Conte kurz auf den bevorstehenden Abgang Khvicha Kvaratskhelia ein. Die Abgänge von Victor Osimhen (Galatasaray) and Piotr Zielinski (Inter) im Sommer hätten das Gesicht von Napoli schon ziemlich verändert. Nun, ohne "Kvara", sei seine Mannschaft eine ganz andere als die, die 2023 den Scudetto gewann.