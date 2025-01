Trainer sehen Rot im Turiner Stadtderby Roma holt immerhin einen Punkt Stand: 12.01.2025 22:50 Uhr

Weltmeister Mats Hummels und der italienische Fußball-Erstligist AS Rom gehören in der Serie A zu den Mannschaften der Stunde. Beim glücklichen 2:2 (0:0) beim FC Bologna verlängerten die "Giallorossi" ihre Erfolgsserie auf vier Ligaspiele mit acht Punkten.

Nur das Spitzenduo mit Tabellenführer SSC Neapel und Meister Inter Mailand sammelte im gleichen Zeitraum mehr Zähler. Schon ohne ihren zu Beginn der Schlussphase ausgewechselten Abwehrchef Hummels kamen die Hauptstädter durch einem Foulelfmeter von Artem Dowbyk (90.+8) in der letzten Aktion der Nachspielzeit zum Punktgewinn. Dennoch rangiert Rom weiterhin nur in der unteren Tabellenhälfte.

Die Gäste durfte nach zuletzt sieben Punkten aus ihren drei vorangegangenen Ligaspielen schon zuvor kurzzeitig auf eine Fortsetzung ihrer Erfolgsserie hoffen. Doch nur kurz nach der Führung durch Alexis Saelemaekers (58. Minute) drehten die Hausherren das Match binnen vier Minuten durch Treffer von Thijs Dallinga (61.) und Lewis Ferguson (65., Foulelfmeter) vorübergehend zu ihren Gunsten, ehe Dowbyk nach Videobeweis für den Endstand sorgte.

Inter meldet sich erfolgreich zurück

Inter hatte sich zuvor nach dem Supercup-Ausflug nach Saudi-Arabien erfolgreich in der Meisterschaft zurückgemeldet. In ihrem ersten Punktspiel nach dem Jahreswechsel siegten die Lombarden bei Abstiegskandidat FC Venedig 1:0 (1:0). Durch den sechsten Liga-Erfolg nach dem entscheidenden Treffer von Matteo Darmian (16.) nacheinander zog Inter an Atalanta Bergamo auf den zweiten Platz vor.

Bei zwei Spielen weniger beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter SSC Neapel vier Punkte. Napoli schlug am Sonntagabend zum Abschluss des 20. Spieltags durch ein Eigentor von Lorenzo Montipo (5.) und einen Treffer von Frank Anguissa (61.) Hellas Verona mit 2:0 (1:0).

Turbulentes Turiner Derby

Rot für die Trainer, aber kein Sieger: Im hitzigen Derby della Mole ist der italienische Fußball-Rekordmeister Juventus nicht über ein 1:1 (1:1) beim FC Turin hinausgekommen. Thiago Motta (Juve) und sein Gegenüber Paolo Vanoli (Torino) wurden von Schiedsrichter Michael Fabbri nach einem Gerangel auf die Tribüne geschickt (56. Minute).

Kenan Yildiz (l) und Valentino Lazaro kämpfen um den Ball

Das Ergebnis hilft vor allem Juventus nicht weiter. Für den früheren Serienchampion, der weiter ungeschlagen ist, war es das zwölfte Unentschieden im 19. Serie-A-Spiel der Saison, die erneute Qualifikation für die Champions League könnte in Gefahr geraten. Juve ist weiter nur Tabellenfünfter, am Montag kann die AC Florenz vorbeiziehen.

Der türkische Jungstar Kenan Yildiz brachte Pokalsieger Juventus früh in Führung (8.), Nikola Vlasic traf noch vor der Pause zum Ausgleich (45.+1).

Atalanta und Milan ohne Siege

Am Samstagabend spielte die AC Mailand gegen Cagliari Calcio ebenfalls nur unentschieden. Beim 1:1 (0:0) sorgte zunächst Alvaro Morata für die Führung der Mailänder (51.), ehe Nadir Zortea den Ausgleich erzelen konnte (55).

Zuvor hatte Atalanta Bergamo bereits am Nachmittag die Chance liegen gelassen, an die Spitze zu springen. Durch das 0:0 bei Udinese Calcio ist der Europa-League-Sieger nach wie vor Zweiter hinter der SSC Neapel. Titelverteidiger Inter Mailand kann am Sonntag mit einem Sieg beim FC Venedig Bergamo überholen.

Am Freitagabend war Lazio Rom nicht über ein 1:1 (1:0) gegen den AC Como hinausgekommen und musste den Kontakt zum Spitzentrio abreißen lassen.