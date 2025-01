Römisches Derby in der Serie A Rudelbildung, dann Jubel bei der Roma - und Hummels mittendrin Stand: 06.01.2025 09:16 Uhr

"Caos totale": Das erste römische Stadtderby von Mats Hummels war ein hitziges. Die Roma setzte ihren Aufwärtstrend fort - doch die Geschichte des Spiels war eine andere.

Das 184. Stadtderby gewann die AS Rom gegen Lazio am Sonntag (05.01.2025) mit 2:0, die Tore erzielten Lorenzo Pellegrini (10. Minute) und Alexis Saelemaekers (18.). Es war das vierte Pflichtspiel in Serie ohne Niederlage. Trotz des Sieges hat die AS Rom (10. Platz) in der Tabelle noch zwölf Punkte Rückstand auf Stadtrivale Lazio (4.).

Doch darüber sprach nach dem Abpfiff kaum einer. Es ging dann oft um Mats Hummels, der im Spiel zunächst mit Zweikampfstärke und Übersicht überzeugt hatte. Doch die Geschichte des Spiels handelte nicht von Übersicht und Zweikämpfen. Auch an ihr war Hummels beteiligt.

In der dritten Minute der Nachspielzeit foulte Hummels an der Seitenlinie Gegenspieler Valentin Castellanos, beim Aufstehen gerieten beide auch mit den Köpfen aneinander. Plötzlich fiel Hummels zu Boden und schlug beide Hände vors Gesicht. Wenig später deutete er an, vom Lazio-Angreifer einen Kopfstoß kassiert zu haben. Die TV-Bilder zeigen zudem einen Tritt des Argentiniers gegen Hummels linken Oberschenkel.

Römisches Derby endet im "Caos totale"

Unmittelbar nach der Szene kam es im Stadio Olimpico zu einer Rudelbildung, an der viele Spieler und auch einige Betreuer beteiligt waren. Der Schiedsrichter zeigte Castellanos die Rote Karte (90.+5). Kurze Zeit später durfte Hummels über den Sieg der Roma im 163. Stadtduell mit Lazio in der Serie A jubeln.

Die "Gazzetta dello Sport" schrieb von einem "Mega-Zoff" , der "Corriere dello Sport" berichtete von "Caos totale" . Claudio Ranieri, Trainer der Roma, entschuldigte sich bei seinem Lazio-Kollegen Marco Baroni für die Vorkommnisse. "Es tut mir leid, was am Ende passiert ist" , sagte er bei "DAZN": " Das Spiel verlief so friedlich, wir hätten das nicht tun sollen."

Auch Hummels äußerte sich. Bei Instagram postete er zwei Jubelbilder mit Fans, dazu schrieb er: "Sieg im Derbi di Roma."