NDR-Sport Datenanalyse: Die beeindruckende Entwicklung von Omar Marmoush

Als Omar Marmoush erstmals in Deutschland auf sich aufmerksam machte, kickte er beim FC St. Pauli. Vier Jahre später jagt den Ägypter im Trikot von Eintracht Frankfurt halb Europa. Die Datenanalyse zeigt, warum das so ist.

Von Florian Neuhauss

Ronaldo ist sein Vorbild, "omarmarmoush7" nennt er sich bei Instagram - der Fall ist klar? Doch es ist nicht Cristiano Ronaldo gemeint, der sein Kürzel CR7 zur Marke gemacht hat. Marmoush schaut zum Brasilianer Ronaldo auf, der einst für den FC Barcelona und Real Madrid sowie Inter und AC Mailand kickte und zweimal Weltmeister wurde. Auf dem Platz ein Weltstar - doch weit weniger egozentrisch als "CR7".

Dass der 25-jährige Ägypter in seiner Karriere noch an die Erfolge seines Idols heranreichen könnte, ist ausgeschlossen. Und doch hat sich Marmoush in dieser Saison bereits in die Notizbücher der Manager vieler europäischer Topclubs gespielt. Allen voran Pep Guardiola von Manchester City soll sich nach übereinstimmenden Medienberichten sehr für Marmoush interessieren.

Marmoush macht sehr viel aus seinen Möglichkeiten

Die Daten von Global Soccer Network (GSN) belegen seine Topform. 0,85 Tore erzielte Marmoush pro 90 Minuten Spielzeit. Nur Harry Kane und Patrik Schick sind da besser. 0,61 Expected Goals (xG) zeigen, dass er viel aus seinen Chancen zu machen wusste: Mit 13 Treffern hat er schon jetzt ein Tor mehr erzielt als in der ganzen vergangenen Saison. Und auch mit seinen acht Torvorlagen liegt er nur noch eine unter seiner Rekordmarke vom vergangenen Jahr.

Marmoushs Karriere in Zahlen (je 90 Min.) Saison Tore / 90 Min. Pässe Dribblings / 90 Min. (erfolgr.) Ballgewinne / 90 Min. erfolgr. Defensiv-Aktionen Liga-Tore / Vorlagen gesamt 20/21 (St.Pauli / 2. Liga) 0,4 77 % 10,54 (4,61) 3,99 50 % ab Jan. 7/3 21/22 (Stuttgart / 1. Liga) 0,16 75 % 7,8 (3,26) 2,89 52 % 3/5 22/23 (Wolfsburg / 1. Liga) 0,28 73 % 5,4 (2,67) 3,52 50 % 5/1 23/24 (Frankfurt / 1. Liga) 0,44 75 % 5,4 (3,12) 2,79 52 % 12/9 24/25 (Frankfurt / 1. Liga) 0,85 79 % 6,33 (3,13) 2,41 43 % bisher 13/8

GSN beziffert Marmoushs Marktwert mittlerweile auf 41,70 Millionen Euro. Bei solch zahlungskräftigen Interessenten wie Manchester City könnte die tatsächliche Ablöse aber auch deutlich höher ausfallen. Frankfurts Manager Markus Krösche erklärte zuletzt im HR-Interview, dass man eine Lösung finden müsse, wenn ein Spieler schneller besser wird als sein Club und sich verändern wolle.

Prominente "Vorgänger" bei der Eintracht

So war es in den vergangenen Jahren bei Luka Jovic, den es 2019 für über 60 Millionen Euro zu Real Madrid gezogen hat. Bei Sebastien Haller, der im selben Sommer für 50 Millionen zu West Ham United wechselte. Und so war es auch 2023: Da wechselte Randal Kolo Muani für 95 Millionen zu Paris Saint Germain. Dass sie alle am Ziel ihrer Träume nicht glücklich wurden oder - wie im Fall von Kolo Muani - noch nicht glücklich geworden sind, ist allerdings auch bekannt. Und so lohnt sich auch bei Marmoush ein tiefer gehender Blick.

Der FC St. Pauli - wo alles begann

Heute (15.30 Uhr/im NDR Livecenter) kehrt Marmoush erstmals zum Ausgangspunkt seines Aufstiegs in Deutschland zurück. Beim FC St. Pauli, wohin er sich im Januar 2021 hatte vom VfL Wolfsburg ausleihen lassen, machte er erstmals so richtig auf sich aufmerksam. In der Zweitliga-Rückrunde gelangen ihm sieben Tore und drei Vorlagen. Über Wolfsburg und eine zwischenzeitliche Leihe zum VfB Stuttgart fand Marmoush dann im Sommer 2023 den Weg nach Frankfurt - und spielt mittlerweile ganz groß auf.

In der Rückrunde der Saison 2020/2021 spielte Omar Marmoush beim FC St. Pauli.

Kurioserweise haben die Wolfsburger trotz einer Gesamtvertragslaufzeit von sechs Jahren nicht viel von Marmoush gehabt. Nur in der Saison 2022/2023 kam er bei den "Wölfen" regelmäßig zum Einsatz. 33-mal stand der Ägypter auf dem Platz (fünf Tore, eine Vorlage), wurde allerdings 18-mal ein- und 15-mal ausgewechselt. Im Sommer wechselte er dann ablösefrei zur Eintracht.

Marmoush schon jetzt an seinem Maximum angelangt?

Dabei ist die Liste, die GSN zu den Stärken Marmoushs führt, wirklich lang: Da sind Antritt, Tempo und Beweglichkeit, dazu das offensive 1 gegen 1 und die Raumfindung. Kreativität, Antizipation, Technik, Standards und natürlich sein eigener Abschluss.

Die Datenexperten bescheinigen ihm "internationale Klasse". Sein aktueller Wert beim GSN-Index beträgt 76,30. An dieser Stelle kommt allerdings das große Aber: Marmoushs möglicher Index-Wert liegt lediglich bei 77,50. Weltklasse wird aus ihm demnach nicht mehr. Und GSN muss an dieser Stelle nur äußerst selten nachjustieren.

Was ist der GSN-Index?

Vier-Säulen-Prinzip:



1. "fußballerische Eigenschaften": Technik, Spielübersicht oder der erste Kontakt: Einschätzungen über 130 fußballspezifische Eigenschaften von mehr als 300 Scouts weltweit.

2. "fußballerisches Potenzial": Wo werden Spieler besser, wo stagnieren sie oder entwickeln sich zurück? Ein Algorithmus analysiert Daten aus der ersten Säule und vergleicht Spielertypen.

3. "Performance auf dem Spielfeld": Tore, Pässe, Fouls, Schüsse oder auch Abseitspositionen: die Spiel-Basisdaten und weiterführende Analysen wie "Expected goals" oder "Action scores" werden durch einen Algorithmus in einen übergeordneten Kontext gesetzt - zum Beispiel positionsbezogen.

4. "Spielniveau": Jede Mannschaft oder Liga hat einen Zahlenwert, der ihre Stärke bemisst. Oberliga oder Champions League: Umso höher das Spielniveau des Gegners, desto positiver wirkt es sich auf den GSN-Index aus.

Bewertungs-Skala:



85 - 100: Weltklasse

70 - 85: internationale Klasse

60 - 70: Durchschnitt Bundesliga bzw. der Top 5 Ligen

50 - 60: Durchschnitt 2. Bundesliga

40 - 50: Durchschnitt 3. Liga

30 - 40: Durchschnitt Regionalliga

Zwei GSN-Index-Werte:



aktueller GSN-Index: zeigt die aktuelle, allumfassende Qualität eines Spielers basierend auf den Daten der vier Säulen und Algorithmus-Berechnungen.

möglicher GSN-Index: Künstliche Intelligenz ermittelt anhand der Daten das bestmögliche, zukünftige Leistungsniveau eines Spielers.

Laut Datenanalyse haben Mittelstürmer ihren Leistungshöchststand mit 27 oder 28 Jahren. Marmoush ist also nicht "erst" 25, sondern "schon". Und bei all seinen Stärken, gibt es auch einige Schwächen, die er wohl nicht mehr ablegen wird: beispielsweise sein Defensivverhalten, das Kopfballspiel und das Flanken. Zudem fehlt ihm die körperliche Robustheit, um sich gegen sehr physische Verteidiger durchsetzen zu können oder im Zentrum die Bälle festzumachen.

Bisher nur auf Bundesliga- und Europa-League-Niveau gespielt

Und dann sind da noch zwei große Fragezeichen. Kann Marmoush seine Leistung und besonders die Torquote dieser Saison wiederholen? Nach Datenlage ist es sehr unwahrscheinlich, auf Dauer mehr Tore zu erzielen, als es die Expected Goals vorhersagen. Und würde er bei einem Top-Club auf Champions-League-Niveau und eben in der "Königsklasse" genauso aufspielen wie in Frankfurt? Denn über die Bundesliga und die Europa League ist der 1,77-Meter-Mann noch nicht hinausgekommen.

Marmoush: Herausragend in der Bundesliga

Marmoush ist in den vergangenen vier Jahren vom Dribbler zum vielseitigen Kreativspieler geworden, von einem Einzelspieler zu einem Führungsspieler, vom schnellen Läufer zum kompletten Athleten. Seine Entwicklung ist bemerkenswert. Laut GSN vereint er "Torgefahr, Kreativität und Dribbelstärke wie kaum ein anderer Spieler in der Bundesliga".

Und vielleicht ist er dort auch genau richtig aufgehoben. Frankfurt hat sich längst wieder zu einer renomierten Adresse entwickelt, und er ist weder ein ägyptischer Weltstar wie Mo Salah noch ein Ronaldo - sondern Omar Marmoush. Und der ist aktuell ein herausragender Bundesliga-Spieler.

