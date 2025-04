Handball European League Flensburg trifft auf Melsungen beim Final Four Stand: 30.04.2025 17:24 Uhr

Im Finale der Handball-European-League könnte es zu einem Schleswig-Holstein-Derby kommen. Beim Final Four in Hamburg Ende Mai gehen sich die SG Flensburg-Handewitt und der THW Kiel im Halbfinale aus dem Weg.

Titelverteidiger Flensburg trifft im Semifinale auf den Bundesligarivalen MT Melsungen. Der THW bekommt es mit dem französischen Topclub Montpellier HB zu tun. Das ergab die Auslosung des Final Four bei der Europäischen Handballföderation (EHF) in Wien. Die Endrunde wird am 24. und 25. Mai in Hamburg ausgespielt. Am Sonnabend werden um 15 Uhr und um 18 Uhr die beiden Halbfinal-Partien angepfiffen. Das Finale steigt am Sonntag um 18 Uhr.

"Ich freue mich riesig auf Hamburg. Dort haben wir ganz sicher viele Fans im Rücken, das wird ein geiles Wochenende mit unserer weißen Wand."

— THW-Kapitän Domagoj Duvnjak

Dahmke: "Schönes Los für uns und unsere Fans"

"Montpellier ist für uns und unsere Fans ein schönes Los. Es wird natürlich ein extrem schweres Spiel. Montpellier ist eine echte Spitzenmannschaft", sagte Kiels Linksaußen Rune Dahmke. In Flensburg, Kiel und Montpellier haben drei frühere Champions-League-Sieger die Reise in die Hansestadt gebucht. Für Melsungen ist das Erreichen des Final Four im zweitwichtigsten Europapokal der bislang größte internationale Erfolg in der Vereinsgeschichte.

113. Schleswig-Holstein-Derby im Finale möglich

Sollten sich die SG und der THW in ihren Halbfinals durchsetzen, würde es im Finale zum 113. Schleswig-Holstein-Derby zwischen den beiden Clubs kommen. Gegen Melsungen hat Flensburg in dieser Saison aber zwei von drei Spielen verloren. Kiels Bilanz gegen Montpellier liegt bei neun Siegen und drei Niederlagen in insgesamt zwölf Spielen. Zuletzt schalteten die Norddeutschen die Franzosen im vergangenen Jahr im Viertelfinale der Champions League aus.

