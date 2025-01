NDR-Sport VfL Wolfsburg holt Dänen-Dribbler Skov Olsen aus Brügge Stand: 17.01.2025 12:45 Uhr

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg hat einen Ersatz für den nach Leipzig gewechselten Ridle Baku gefunden. Der dänische Nationalspieler Andreas Skov Olsen wechselt vom belgischen Meister FC Brügge zu den "Wölfen".

Nach einem tagelangen Transferstreit unterschrieb der 25-Jährige am Freitag einen Vertrag bis 2029 bei den Niedersachsen, die am Sonnabend (15.30 Uhr, im NDR Livecenter) zum schweren Auswärtsspiel beim FC Bayern München antreten.

Und die Wolfsburger sollen sich dem Vernehmen nach Skov Olsen einiges haben kosten lassen. Nach übereinstimmenden Medienberichten beträgt das Ablösepaket mehr als 14 Millionen Euro.

Skov Olsen: "Sehr glücklich, endlich hier zu sein"

"Ich bin sehr glücklich, endlich hier zu sein. Ich kann es kaum abwarten die Mannschaft kennenzulernen", sagte Skov Olsen. "Wolfsburg ist ein großartiger Club, über den ich viel Gutes gehört habe. Es ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere und ich hoffe, dass ich hier eine gute Zeit haben werde."

"Dynamisch, dribbelstark und extrem torgefährlich"

Sportdirektor Sebastian Schindzielorz verspricht sich viel von dem Dänen: "Wir freuen uns, mit Skov Olsen einen Spieler für uns gewinnen zu können, der dynamisch, dribbelstark und extrem torgefährlich ist. Er verfügt über eine sehr gute Technik und kann mit seiner Schnelligkeit und seinem starken linken Fuß für unsere Offensivabteilung sehr wertvoll sein."

Der Däne begann seine Profikarriere bei seinem Heimatclub FC Nordsjaelland, ehe er 2019 in die Serie A zum FC Bologna (71 Spiele) wechselte. Drei Jahre später ging es zum FC Brügge, bei dem der 25-Jährige in 124 Pflichtspielen (elf Champions-League-Partien) 49 Tore erzielte und 30 Vorlagen gab.

Berater machte öffentlich Druck

Skov Olsen gehörte bei der EM in Deutschland und bei der WM in Katar zum dänischen Nationalteam, für das er bislang acht Tore in 37 Partien erzielt hat. Er wurde in den vergangenen Monaten auch mit Clubs wie Feyenoord Rotterdam und AC Mailand in Verbindung gebracht. Für Aufsehen sorgte in den vergangenen Tagen sein Spielerberater, der den FC Brügge öffentlich unter Druck setzte, das Wolfsburger Angebot anzunehmen.

