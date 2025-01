Fußball | Bundesliga Transfer fix: Lennard Maloney wechselt aus Heidenheim nach Mainz Stand: 21.01.2025 18:04 Uhr

Der Transfer hatte sich bereits angekündigt, jetzt ist er fix: Lennard Maloney wechselt vom 1. FC Heidenheim zu Mainz 05.

Lennard Maloney verlässt den 1. FC Heidenheim und wechselt zum 1. FSV Mainz 05. Das gaben beide Vereine am Dienstag bekannt. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Der Kontrakt von Maloney beim FCH wäre im Sommer 2025 ausgelaufen, seinen Wechselwunsch aber hatte der Mittelfeldspieler schon vor Wochen bei den Heidenheimern hinterlegt.

"Lennard Maloney konnte in den letzten eineinhalb Jahren zeigen, dass er in der Bundesliga angekommen ist. Sportlich ist er auf der Sechs zu Hause und passt von seinem Spielerprofil perfekt zu Mainz 05", wird der Mainzer Sportdirektor Niko Bungert zitiert. "Er ist ein absoluter Mentalitätsspieler mit hoher Laufbereitschaft und Kopfball- sowie Zweikampfstärke. Darüber hinaus wird Lennard mit seiner herzlichen, offenen Art hervorragend in unsere Kabine passen."

Auch Maloney selbst freut sich auf die neue Herausforderung. "Mainz 05 passt hervorragend zu mir, sowohl von der Spielweise als auch von der gesamtem Art. Manchmal merkt man schon während der ersten Gespräche mit der sportlichen Leitung und dem Trainer schnell, dass man sich gut verstehen wird. Das war hier definitiv der Fall, ich hatte von Minute eins an ein gutes Gefühl", so der Mittelfeldakteur.

Maloney spielte seit 2022 bei Heidenheim

Der 25 Jahre alte US-Nationalspieler war im Juli 2022 von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund nach Heidenheim gewechselt und hatte großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg in der Saison 2022/23. In der ersten Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte hatte er noch 29 Spiele für den FCH gemacht. In dieser Saison kam er bislang aber nur elf Mal zum Einsatz und war von Trainer Frank Schmidt zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden.

