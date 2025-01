Bei Leganes kaum eingesetzt BVB verleiht Haller weiter nach Utrecht Stand: 09.01.2025 18:01 Uhr

Borussia Dortmunds Stürmer Sebastien Haller wird den Rest der Saison für seinen Ex-Klub FC Utrecht spielen.

Der 30 Jahre alte Profi war eigentlich an den spanischen Erstliga-Aufsteiger CD Leganés verliehen, dort kam er aber nicht zum Zug (neun Pflichtspiel-Einsätze) und wechselt nun in die Niederlande. In Utrecht spielte Haller bereits zwischen 2015 und 2017 und erzielte vor seinem Transfer zu Eintracht Frankfurt 51 Tore.

An den BVB ist der 30 Jahre alte Nationalspieler der Elfenbeinküste bis 2026 gebunden, seit der Verpflichtung von Serhou Guirassy hat er beim Bundesligisten aber keine Zukunft mehr. "Der BVB wünscht Sébastien Haller an seiner neuen Wirkungsstätte vor allem Gesundheit und natürlich viel Einsatzzeit sowie den größtmöglichen Erfolg", hieß es in einer Vereinsmitteilung.

Haller war 2022 von Ajax Amsterdam nach Dortmund gewechselt. Er absolvierte für den BVB bisher unter anderem 33 Bundesliga-Spiele mit insgesamt neun Toren und fünf Vorlagen sowie sechs Champions-League-Spiele. Im Sommer 2022 war bei ihm eine Krebserkrankung diagnostiziert worden.

Unsere Quellen: