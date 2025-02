Fußball | Bundesliga RB Leipzig holt serbisches Abwehrtalent - Angreifer Silva geht nach Bremen Stand: 03.02.2025 09:48 Uhr

Bewegung bei RB Leipzig am letzten Tag des Winter-Transferfensters: Ein Abwehrspieler aus der englischen Premier League wurde bereits ausgeliehen. Ein RBL-Angreifer wechselt in der Bundesliga.

RB Leipzig hat Kosta Nedeljkovic von Aston Villa ausgeliehen. Der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger wechselt bis zum Saisonende nach Sachsen. Der Bundesliga-Vierte hat sich zudem eine Kaufoption gesichert. Das gaben die Sachsen am Montag (03. Februar 2025) bekannt.

Schäfer: "Außenverteidiger mit hoher Arbeitsrate"

"Wir wollten dem Kader für die kommenden Monate noch mehr Breite geben und uns vielseitiger aufstellen. Kosta ist der Prototyp eines Außenverteidigers, der mit hoher Arbeitsrate die rechte Bahn bearbeitet, Geschwindigkeit, Offensivdrang und eine top Mentalität mitbringt", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Nedeljkovic wurde bei Roter Stern Belgrad in Serbien ausgebildet und wechselte offiziell im Januar 2024 nach London. Dennoch spielte er noch bis Sommer 2024 in der serbischen Hauptstadt. In der aktuellen Saison kam der Defensivmann bei Aston Villa nur zu zehn Einsätzen, beim Champions-League-Gastspiel in Leipzig wurde er für 19 Minuten eingewechselt. "2024 lief für mich nicht optimal, daher brenne ich darauf, mich hier zu zeigen", wird der sechsfache serbische Nationalspieler in der Pressemitteilung von RB zitiert.

Der serbische Nationalspieler ist nach Abwehrspieler Ridle Baku der zweite Neuzugang in der noch bis Montag laufenden Transferphase. Die bisher ausgeliehenen Xavi Simons und Arthur Vermeeren waren zuvor fest verpflichtet worden.

Silva wird nach Bremen ausgeliehen

Außerdem wurde am Montag der erneute Abgang von Angreifer Andre Silva perfekt gemacht. Der Mittelstürmer wird an Bundesliga-Konkurrent Werder Bremen ausgeliehen. Das gaben beide Klubs übereinstimmend bekannt. Der 29-jährige Silva gehört seit 2021 zum Kader von RB Leipzig. In 110 Einsätzen erzielte er 27 Tore und bereitete 20 Treffer vor. Dennoch konnte sich der Portugiese nie richtig durchsetzen, wurde bereits in der Saison 2023/2024 zum spanischen Klub Real Sociedad ausgeliehen. In dieser Spielzeit kam er für RB wettbewerbsübergreifend auf 15 Einsätze, in denen er 13 Mal eingewechselt wurde und ein Tor erzielte.

Andre Silva (Mitte) in Aktion.

Marcel Schäfer sagte zum Silva-Wechsel: "Für Andre ist die Leihe nach Bremen eine gute Möglichkeit, wieder viel Spielpraxis zu sammeln und seinen Torinstinkt unter Beweis zu stellen." Bremens Fußballchef Peter Niemeyer wird so zitiert: "Wir sind von seiner Qualität absolut überzeugt und freuen uns, dass es geklappt hat. André kennt die Bundesliga seit Jahren, ist voll im Training und wir hoffen, dass die Integration in unsere Mannschaft sehr schnell erfolgen wird." Bremens Coach Ole Werner lobt zudem: "Er ist sehr präsent in der Box, hat eine gute Abschlussstärke und bewegt sich gut in den Räumen."

