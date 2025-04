Neues vom Krügel-Platz | Folge 45 Der Aufstiegstraum des FCM lebt Stand: 28.04.2025 19:00 Uhr

Nach dem Remis bei Hertha BSC Berlin hat der 1. FC Magdeburg den Aufstieg als Tabellendritter in der eigenen Hand. Drei Partien bleiben noch, plus einer möglichen Relegation. Im Podcast werfen die FCM-Experten einen Blick auf das Restprogramm.

Von Daniel George, MDR SACHSEN-ANHALT

Nach dem 1:1 am Freitagabend bei Hertha BSC Berlin machte sich beim 1. FC Magdeburg vor allem ein Gefühl breit: Ernüchterung. Als verpasste Chance im Aufstiegskampf verstanden die FCM-Profis die Punkteteilung. Auch die zahlreichen mitgereisten Fans waren sich einig: Da war mehr drin!

Die FCM-Experten Guido Hensch und Daniel George besprechen im Podcast alle aktuellen Themen rund um den Klub.

Folge 45 von "Neues vom Krügel-Platz" in drei Schlagzeilen:

1.) Das besondere FCM-Comeback von Lubambo Musondo– ab Minute 02:30

Trotz starker Leistung und Führung durch Lubambo Musonda kam der 1. FC Magdeburg gegen Hertha BSC Berlin nicht über ein Remis hinaus. Grund dafür war vor allem auch die mangelnde Chancenverwertung.

Im Podcast analysieren die FCM-Experten die Schlüsselszenen der Partie und sprechen über das besondere Comeback von Torschütze Musonda.

2.) FCM-Coach Titz über die Fans: "Das trägt uns" – ab Minute 14:40

Etwa 15.000 Magdeburger Fans unterstützten den 1. FC Magdeburg im Olympiastadion von Berlin. FCM-Cheftrainer Christian Titz sagte danach: "Das trägt uns." Anführer Baris Atik erklärte nach der Partie erstmals öffentlich den Aufstieg zum neuen Saisonziel. Bei Sky sagte Atik: "Wir können uns alle zu Legenden machen, wenn wir versuchen, unser Herz auf dem Platz zu lassen und die Fans mitzunehmen."

Hensch und George sprechen im Podcast über die Einstellung des 1. FC Magdeburg im Aufstiegskampf der 2. Bundesliga und vermeintliche mentale Vorteile im Vergleich zur Konkurrenz.

3.) "Alles in der eigenen Hand": Das ist das Restprogramm des FCM – ab Minute 19:30

Drei Partien vor dem Ende der Saison steht der 1. FC Magdeburg mit 50 Punkten in der 2. Bundesliga auf dem dritten Tabellenplatz. Der Vorsprung auf den Vierten Elversberg beträgt einen Punkt, der Rückstand auf den Zweiten Hamburg drei Zähler.

Drei Partien stehen noch an: am kommenden Freitag daheim gegen Münster (29 Punkte), dann auswärts in Paderborn (49 Punkte) und am letzten Spieltag wieder vor heimischem Publikum gegen Düsseldorf (49 Punkte). Zum Abschluss des Podcasts schätzen Hensch und George das Restprogramm des 1. FC Magdeburg ein.

