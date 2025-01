BR24 Sport Chelsea-Star Nkunku "kein Thema" beim FC Bayern Stand: 14.01.2025 11:19 Uhr

Vor dem Spiel des FC Bayern gegen Hoffenheim erteilt Sportdirektor Christoph Freund den Gerüchten um einen Nkunku-Transfer eine Absage. Das Interesse an Hoffenheims Talent Tom Bischof bestätigt Freund dagegen.

Von Victor List

Wie so oft war auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim am Mittwoch (ab 20.30 Uhr in der Radioreportage) nicht der Gegner das Thema beim FC Bayern. Vielmehr interessierte die anwesenden Journalisten die aktuellen Transferbemühungen des Rekordmeisters.

Nkunku-Tausch mit Tel?

Der FC Bayern soll sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge sehr für Christopher Nkunku vom FC Chelsea interessieren. Demnach soll Nkunku (Marktwert 50 Millionen Euro) in einen Tauschdeal mit Mathys Tel (Marktwert 30 Millionen Euro) verrechnet werden. Christoph Freund, Bayerns Sportdirektor, erteilte derartigen Gedankenspielchen vor dem Spiel gegen Hoffenheim eine Absage.

Vielmehr plant der FC Bayern weiterhin mit Mathys Tel. Dieser sei "ein sehr wichtiger Spieler für uns", hob Freund den 19-Jährigen hervor. "Das klare Ziel ist, dass Mathys bei uns den Durchbruch schafft und wir glauben auch daran, Mathys glaubt daran und darum ist es aktuell kein Thema, dass wir uns mit anderen Sachen beschäftigen."

Tel lehnte Leihe im Winter zuletzt ab

Gleichwohl sei man "sehr offen, wenn ein Spieler wie Mathys Tel in einer Situation ist, wo er nicht so viele Spielminuten bekommt, wie er und wir uns das vorgestellt haben", so Freund weiter. Vor Weihnachten hatte sich Tel zum FCB bekannt. Mehrere Bundesliga-Klubs hatten bezüglich einer Leihe angefragt. Wenn der Franzose die Münchner in diesem Winter überhaupt verlassen sollte, dann wohl nur per Leihe, schenkt man Freunds Worten Glauben.

Ansonsten werde man "nicht viel machen an unserem Kader", stellte Freund klar, der dann explizit auf Nkunku angesprochen etwas vage wurde. "Wenn es so ist, dass wir so weiter in die Saison gehen und das ist unser Plan, dann ist das kein Thema, dass wir auch in der Offensive jemanden dazu holen, weil wir sehr gut aufgestellt sind."

Kompany vermied eine Aussage zum ehemaligen Leipziger Nkunku. Er habe "nichts dazu zu sagen", ließ der 38-Jährige die Journalisten wissen.

Freund über TSG-Talent Bischof: "Wir kennen ihn"

Doch nicht nur Nkunku soll das Interesse des Rekordmeisters geweckt haben. Auch Tom Bischof, derzeit noch in Diensten des morgigen Gegners TSG Hoffenheim, sollen die Verantwortlichen nach München lotsen wollen. Der Vertrag des 19-jährigen Mittelfeldtalents läuft zum Saisonende aus, er wäre also ablösefrei zu haben. "Tom Bischof ist ein junger deutscher Spieler, der in den letzten Monaten sehr gut gespielt und sich entwickelt hat", antwortete Sportdirektor Freund angesprochen auf das TSG-Talent. "Wir kennen ihn natürlich, das ist auch unsere Aufgabe als Verantwortliche beim FC Bayern München." Dennoch sei das "aktuell nicht das große Thema".

Doch Freund stellte auch klar: "Natürlich gibt es Planungen für die langfristige Zukunft des FC Bayern München." Für den Winter sei "das sowieso kein Thema", ließ der Österreicher aufhorchen. Klingt also nicht nach blankem Desinteresse, was eine Verpflichtung des gebürtigen Aschaffenburgers angeht. Neben dem FC Bayern soll sich Medienberichten zufolge auch Eintracht Frankfurt um einen Transfer des Juniorennationalspielers bemühen. Der Rekordmeister soll aber Favorit auf den Zuschlag sein.

Für Freund und den FC Bayern sei jetzt wichtig, "dass wir die Saison erfolgreich fortführen" - Stand heute wohl ohne Christopher Nkunku.

Quelle: BR24Sport 14.01.2025 - 18:55 Uhr