BR24 Sport Zweites Weltcup-Comeback von Ski-Star Hirscher? "Ich mag schon"

Wie geht es nach seinem Kreuzbandriss mit Ski-Star Marcel Hirscher weiter? Der Österreicher ließ nach seiner Verletzung in der Comeback-Saison in einem Interview eine weitere Rückkehr in den Weltcup offen - betonte aber: "Ich mag."

Von Nicole Hornischer

Kaum feierte Marcel Hirscher in der letzten Weltcup-Saison sein Comeback auf der Skipiste, war es auch schon wieder vorbei: Der achtmalige Gesamtweltcup-Sieger zog sich im Training im Dezember einen Kreuzbandriss zu und musste die Saison vorzeitig beenden.

Wie es mit dem 36-Jährigen weiter geht, ob er im kommenden Winter noch einmal angreifen will, ist noch offen. "Ich mag schon - ich mag", sagte der Österreicher, der mittlerweile für die Niederlande startet, in ServusTV und fügte dann an: "Aber es braucht noch ein paar Kleinigkeiten, damit es Sinn macht. Ich muss auch schauen, ob der Plan umsetzbar ist."

Im "Puzzle fehlen noch ein paar Eckerl"

In der Reha gäbe es täglich Fortschritte, so Hirscher: "Beim Kreuzband hat Reha eine Bedeutung, es geht jeden Tag ein Stückchen mehr. Heute habe ich erstmals ein Stück joggen können. Ich habe gefühlt ein Puzzle vor mir, das eigentlich schon recht voll ist. Aber es fehlen noch ein paar Eckerl".

"Nie ein sonderlicher Fan Olympischer Spiele"

Die Olympischen Spielen im Februar 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo spielen bei seinen Comeback-Überlegungen aber keine Rolle, sagte Hirscher: "Ich war nie ein sonderlicher Fan der Olympischen Spiele. Von dem her hat das überhaupt keine Prio. Schladming, Kitzbühel, da rührt sich mehr."

Comeback nach fünf Jahren Weltcup-Pause

Im April vergangenen Jahres gab Hirscher seine Comeback-Pläne bekannt - fünf Jahre nach seinem Rücktritt vom aktiven Skisport. Zum Weltcup-Auftakt war es dann soweit: Der 35-Jährige war wieder Teil des alpinen Skizirkus - eine umstrittene Wildcard-Regelung machte es möglich. In seinem ersten Riesenslalom kam er auf den passablen 23. Rang - mit der drittbesten Laufzeit im zweiten Durchgang.

Hirscher hat schon alles gewonnen

Hirscher hatte von 2011 bis 2019 achtmal in Serie den Gesamtweltcup gewonnen, so oft wie kein anderer. Zweimal war er Olympiasieger. 67 Weltcupsiege und insgesamt 138 Podestplätze erreichte der Salzburger in seiner Karriere. Mit sieben WM-Titeln und vier Silbermedaillen ist er der erfolgreichste WM-Teilnehmer der Geschichte. Zudem holte er je sechsmal die kleine Kristallkugel im Slalom und Riesenslalom. Nach seiner aktiven Zeit brachte er seine eigene Skimarke auf den Markt.

ARD-Experte Felix Neureuther hatte das Saison-Aus von Hirscher im Dezember bedauert. Der Host des BR24Sport-Podcasts "Pizza & Pommes" hatte damals gesagt: "Die Rückkehr war schon eine Nummer. Auch wenn er nicht perfekt gefahren ist, der hat noch so viel Potenzial in sich." Über ein Comeback wollte Neureuther damals nicht spekulieren: "Das ist doch völlig egal. Wichtig ist doch, dass der Bua wieder gesund wird." Danach sieht es definitiv aus.

Video: Felix Neureuther zu Saison-Aus von Marcel Hirscher

