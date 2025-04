BR24 Sport Pokalfinale: FCB Frauen - Bremen | 1.5., 16 Uhr | Radioreportage Stand: 29.04.2025 08:50 Uhr

Den dritten Meistertitel in Folge haben die FC Bayern Frauen in der Tasche. Nun winkt das "Double". Im DFB-Pokalfinale in Köln treffen die Münchnerinnen auf den SV Werder Bremen. BR24Sport überträgt die Partie live in der Radioreportage.

Von BR24Sport

Zehnmal in Folge hatten die Frauen des VfL Wolfsburg zuletzt den DFB-Pokal in die Höhe recken dürfen. Diese Serie geht am Donnerstag zu Ende: Im Finale in Köln stehen sich der frisch gebackene Deutsche Meister, die FC Bayern Frauen, und der SV Werder Bremen gegenüber.

Klare Favoritenrolle bei den Münchnerinnen

Die Münchnerinnen gehen als haushohe Favoritinnen in das Finale. Klar: Drei Spieltage vor Saisonende stehen sie als Meisterinnen fest - es war der dritte Meistertitel in Folge. Werder Bremen dagegen belegt in der Frauenfußball-Bundesliga Platz sieben und verlor beide Saisonspiele gegen die Mannschaft von Erfolgstrainer Alexander Straus - zu Hause setzte es eine 0:4-Packung, in München endete die Partie 1:0.

Finalsieg wäre die "Kirsche auf der Torte"

FC-Bayern-Leistungsträgerin Klara Bühl hatte unmittelbar nach dem Titelgewinn am Sonntag gesagt, der Triumph im Pokalfinale wäre "die Kirsche auf der Torte", also die Krönung einer starken Saison. Entsprechend kurz fielen am Wochenende die Feierlichkeiten aus. Zwar gab es die obligatorischen Weißbierduschen und sicher auch den einen oder anderen Schluck aus den Gläsern. Aber klar war auch: Ab Montag richtet sich die volle Konzentration auf das große Finale in Köln.

BR24Sport überträgt das Pokalfinale am 1. Mai ab 16 Uhr live in der Radioreportage. Ihre Kommentatorin ist Patricia Gabor.

Quelle: BR24Sport im Radio 01.05.2025 - 16:00 Uhr