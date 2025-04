BR24 Sport Trainerfrage beim TSV 1860: Wie geht's weiter mit Glöckner? Stand: 29.04.2025 09:16 Uhr

Gekommen ist er als "Feuerwehrmann". Auch deshalb erhielt Patrick Glöckner beim Fußball-Drittligisten TSV 1860 München nur einen Vertrag bis Saisonende. Das kommt nun immer näher und damit auch die Frage: Darf der Trainer bleiben?

Von Wolfram Porr

Irgendwas ist immer beim TSV 1860 München. Selbst dann, wenn es sportlich gerade gut läuft und der Investor mal nicht dazwischengrätscht. So überraschten die Löwen mit der erfolgreichen Rückholaktion von Kevin Volland, der ab der kommenden Spielzeit wieder das 1860-Trikot tragen wird. Die Personalplanung sieht also schon mal vielversprechend aus. Bliebe noch die Frage zu klären: Wer wird Volland, Verlaat, Hobsch & Co. ab diesem Sommer trainieren? Der Vertrag von Patrick Glöckner läuft nämlich zum 30. Juni aus.

Glöckner fühlt sich beim TSV 1860 "extrem wohl"

Gerüchte gibt es viele um den Traditionsklub. In der Personalie Patrick Glöckner pfeifen die Spatzen von Giesings Dächern, dass beide Seiten die Zusammenarbeit grundsätzlich gerne fortsetzen würden. In der vergangenen Woche sagte Glöckner bei einer Pressekonferenz ganz offen: "Ich habe ja immer gesagt, dass ich mich hier extrem wohlfühle, dass ich mit allem vollkommen zufrieden bin. Dennoch haben wir gesagt, dass wir über Vertragsdetails nicht sprechen. Deswegen halte ich mich da noch ein bisschen bedeckt."

Das hört sich sehr positiv an. Von Vereinsseite sollte es auf den ersten Blick ebenfalls keine Vorbehalte gegen eine Vertragsverlängerung mit dem 48-Jährigen geben, der in München auf Wohnungssuche sein soll.

Mehr als nur ein "Feuerwehrmann"

Als Glöckner im Januar Argirios Giannikis nach einem 0:4 in Saarbrücken ablöste, belegten die Löwen den 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung auf die Abstiegsplätze war auf vier Punkte geschmolzen. Eine Wende musste her. Und für die hat "Feuerwehrmann" Glöckner, das kann man nun Ende April mit Gewissheit sagen, gesorgt. Unter dem Neuen holte das Team in 15 Spielen acht Siege. Die Formkurve zeigte dabei bis zum vergangenen Wochenende, als es beim FC Hansas Rostock die erste Niederlage nach vier Dreiern in Folge gab, nach oben.

Glöckner stabilisierte die zuvor anfällige Defensive und implantierte eine Taktik mit Viererkette und Doppelspitze, die zum Team passte. Spielern wie Patrick Hobsch, die vorher Probleme hatten, impfte er neues Selbstvertrauen ein. Und er brachte auch die Heimstärke zurück, die verloren gegangen zu sein schien.

Inzwischen ist der TSV 1860 Neunter. Das Abstiegsgespenst ist längst vertrieben. Die Planungen für die Saison 2024/25 könnten und sollten weiter vorangetrieben werden. Am besten mit dem Trainer, der für die Mannschaft dann auch verantwortlich sein wird. Woran hängt die Vertragsverlängerung Glöckners also noch?

Erster Ansprechpartner TSV 1860

Es könnte ums Geld gehen oder auch um die Vertragslaufzeit. Natürlich könnte sich Glöckner, der vor seiner Inthronisierung in München schon Waldhof Mannheim und den FC Hansa Rostock in der 3. Liga trainierte, für andere, vielleicht höherklassige Vereine interessant gemacht haben. Sein erster Ansprechpartner, so betonte er kürzlich, sei aber der TSV 1860: "Ich habe immer gesagt: Bevor ich hier nicht das erste Gespräch geführt habe, werde ich keine anderen Gespräche führen."

Klingt nach einer Fortsetzung des Engagements. Und in diesem Zusammenhang macht ja auch die kolportierte Wohnungssuche Sinn. In der Nähe des Grünwalder Stadions wird die aber nicht zu finden sein, wie er kürzlich der tz verriet: "Wenn da Spiele sind, bin ich ja meistens eh nicht zu Hause." Aber natürlich nur, wenn er auch 1860-Trainer bleibt.

Im Video: Die Highlights der Partie zwischen Hansa Rostock und dem TSV 1860

