Fußball | Bundesliga TSG Hoffenheim holt Stürmer Gift Orban aus Lyon Stand: 02.01.2025 21:00 Uhr

Der Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Stürmer Gift Orban von Olympique Lyon verpflichtet.

Der 22-jährige Nigerianer unterschreibt bei der TSG einen "langfristigen Vertrag", wie die Hoffenheimer mitteilten. Details nannten die Kraichgauer nicht. Auch zu den Ablösemodalitäten machte der Club keine Angaben. Nach Informationen von Sky soll die Ablöse bei neun Millionen Euro plus Boni liegen.

Der antrittstarke Orban besitzt beim französischen Ex-Meister noch einen Vertrag bis 2028. In der laufenden Saison kam er in Lyon nur auf fünf Einsätze (zwei Tore), einer davon beim 2:2 in der Europa League bei der TSG im November.

"In Gift Orban haben wir genau den schnellen Stürmer mit gutem Tiefgang gefunden, den wir gesucht haben", wird Geschäftsführer Andreas Schicker in einer Mitteilung zitiert: "Gift hat seine Torgefahr und seine Spielfreude auf seinen bisherigen Stationen immer wieder unter Beweis gestellt, so dass wir überzeugt davon sind, dass er unserer Mannschaft mit seinen Fähigkeiten eine größere Variabilität in der Offensive verleiht."

Orban vor seiner Zeit in Lyon in Gent

Orban hatte vor seiner Zeit bei Lyon im Trikot des belgischen Erstligisten KAA Gent mit 32 Toren in 52 Einsätzen auf sich aufmerksam gemacht, Olympique überwies für ihn vor einem knappen Jahr 14 Millionen Euro Ablöse nach Gent.

Die TSG Hoffenheim war am Donnerstag in die Rückrundenvorbereitung gestartet. Mit 14 Punkten belegen die Kraichgauer in der Bundesliga nur den 15. Tabellenplatz.

Sendung am Fr., 3.1.2025 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell