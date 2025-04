Crunchtime in Europas Topligen Ajax-Comeback, Titel-Duelle und erste Entscheidungen Stand: 03.04.2025 12:04 Uhr

In Europa gehen die Fußball-Ligen in die entscheidende Phase. Dabei herrscht mal mehr Spannung, mal weniger. Ein Überblick über die Situation in den wichtigsten Ländern.

Ajax Amsterdam meldet sich eindrucksvoll zurück

In der vergangenen Saison reihte sich ein Krisenbericht an den nächsten beim Rekordmeister aus den Niederlanden. Mit Rang fünf konnte Ajax die Spielzeit 2023/24 schließlich noch einigermaßen retten, es blieb unter dem Strich aber die schlechteste Platzierung seit der Saison 1998/99. Dies war damals die letzte Saison, in der in Amsterdam mit Morten Olsen ein ausländischer Trainer tätig war - und nun hat ein Italiener den Verein wieder aufgepäppelt.

Francesco Farioli profitierte aber nicht von einem Umbruch mit Top-Transfers, sondern er schaffte es, nahezu aus dem Kader, der da war, wieder den besten der Eredivisie zu machen. Am vergangenen Spieltag machte Ajax beim 2:0 beim ärgsten Verfolger PSV Eindhoven einen wichtigsten Schritt zum Titel, hat sieben Spieltage vor Schluss neun Punkte Vorsprung. "Das Miteinander war der Schlüssel in diesem Spiel. So wie das Miteinander schon die ganze Saison der Schlüssel war. Wir machen es gemeinsam" , sagte Farioli danach.

Packende Zweikämpfe in Spanien, Italien, Portugal und der Türkei

In La Liga hat sich die Situation an der Spitze insofern zugespitzt, als dass sich Atletico Madrid mittlerweile aus dem Titelrennen verabschiedet hat. Die beiden Giganten FC Barcelona und Real Madrid machen mal wieder die Meisterschaft unter sich aus, aktuell hat Hansi Flick in seiner Premierensaison mit Barca mit 66 Punkten die Nase vorn, Real liegt drei Punkte dahinter. Für eine Entscheidung könnte der Clasico am 35. Spieltag in Barcelona sorgen.

Ähnlich eng ist es in der Serie A, wo Inter Mailand und SSC Neapel nur drei Punkte trennen - in Italien gibt es aber kein direktes Duell mehr der beiden übrig gebliebenen Titelaspiranten. Dort kämpft Juventus Turin (aktuell Fünfter) nach dem jüngsten Trainerwechsel noch um die Champions League, Robin Gosens will mit AC Florenz (derzeit auf Rang acht) noch nach Europa.

Ganz besonders elektrisierend sind aber die beiden Stadt-Duelle um die Meisterschaft in Portugal und der Türkei. Sporting und Benfica Lissabon stehen sieben Partien vor Saisonende punktgleich an der Spitze - und am vorletzten Spieltag kommt es zum Derby, das an Brisanz nicht zu übertreffen sein dürfte. In der Türkei gibt es das direkte Duell zwischen Galatasaray und Fenerbahce zwar nicht mehr, bei drei Punkten Rückstand will "Fener" den großen Rivalen aus Istanbul aber noch im Fernduell abfangen.

Erster Titelträger am Wochenende? Liverpool könnte bald folgen

In Frankreich ist die Sache klar, Paris St. Germain wird zum vierten Mal in Folge und zum elften Mal seit 2013 Meister - und das aller Voraussicht nach schon am Samstag (05.04.2025). Da reicht angesichts von 21 Punkten Vorsprung auf AS Monaco schon ein Punktgewinn gegen Angers SCO für den vorzeitigen Titelgewinn.

Ganz so deutlich ist es in der englischen Premier League nicht, dem FC Liverpool wird die Meisterschaft bei elf Punkten Vorsprung auf den FC Arsenal aber auch kaum noch zu nehmen sein. Viel spannender ist dort, ob sich Vorjahreschampion Manchester City noch in die Champions League retten kann.

Aufgrund der Ergebnisse in den europäischen Wettbewerben wird England aller Voraussicht nach fünf Königsklassen-Teilnehmer in der nächsten Saison haben - und genau auf diesen fünften Platz kann der FC Chelsea (49 Punkte) am Donnerstagabend die "Citizens" (51) mit einem Sieg gegen Tottenham Hotspur verdrängen. Newcastle United (50, aber noch ein Nachholspiel) könnte Man City ebenfalls noch überholen.

Dahinter kämpfen auch noch Aston Villa (48) und der deutsche Trainer Fabian Hürzeler mit Brighton & Hove Albion (47) um Europa.