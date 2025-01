Medienberichte RB Leipzig holt Xavi Simons fest für 50 Millionen Stand: 30.01.2025 15:13 Uhr

Bisher war er ausgeliegen - jetzt bekommt der Niederländer Xavi Simons bei RB Leipzig einen festen Vertrag. Der Jungstar wechselt von Paris Saint-Germain. Ein anderer Profi wird verliehen.

Transfer-Coup von RB Leipzig: Der Fußball-Bundesligist hat den europaweit umworbenen Xavi Simons fest verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag (30. Januar 2025) bekannt gab, erhält der Niederländer einen Vertrag bis 2027. Bisher war der 21-Jährige zweimal für jeweils vom französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain ausgeliehen worden.

Schäfer: "Plötzlich ging die Tür auf"

"Wir haben lange an einer Möglichkeit gearbeitet, diesen sportlich und wirtschaftlich sehr guten Transfer zu realisieren. In den vergangenen Tagen ging dann plötzlich eine Tür auf, und diese Chance konnten wir nutzen", wird RB Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer in der Mitteilung des Klubs zitiert. Die Ablösesumme wurde nicht bekannt gegeben. Verschiedene Medien hatten über eine Summe von rund 50 Millionen Euro spekuliert. Schäfer erklärte: "Unsere Budget- und Transferleitplanken haben Bestand."

Xavi: "Alles mit klarem Kopf"

Xavi Simons, der bisher 60 Pflichtspiele für RB absolvierte, dabei 15 Tore erzielte und 19 Treffer vorbereitete, sagt zum festen Vertrag in Leipzig: "Ich habe immer betont, dass ich mich in Leipzig sehr wohlfühle und fühle mich durch die große Wertschätzung, die ich im Club erfahre, geehrt. In den kommenden Wochen und Monaten kann ich alles mit klarem Kopf unseren gemeinsamen Zielen unterordnen: Wir wollen uns zum siebten Mal in Folge für die Champions League qualifizieren und im DFB-Pokal nach Berlin reisen – nur das zählt jetzt!"

Langfristiger Vertrag geplant

Details über die Vertragsmodalitäten wurden nicht bekannt. Nach dpa-Informationen ist einer der Eckpunkte eine erfolgreiche Qualifikation für die Champions League. Sollte diese nicht gelingen, könnte der Nachwuchsstar bereits im Sommer verkauft werden.



Der 21-Jährige spielt seit Juli 2023 in Leipzig, stieg schnell zum unumstrittenen Stammspieler auf und war die Entdeckung der vergangenen Bundesliga-Saison. Im vergangenen Sommer hatte sich auch Bayern München neben vielen anderen Vereinen um eine Verpflichtung von Simons bemüht, der sich aber für Leipzig entschied. Durch Bonuszahlungen könnte die Ablöse auf 80 Millionen Euro steigen, wobei dieser Fall sehr unwahrscheinlich ist.

Elmas verlässt den Klub

Dagegen verlässt Eljif Elmas die Leipziger wie erwartet in Richtung Italien. Wie die dpa erfuhr, wird der Nordmazedonier bis Saisonende an den FC Turin verliehen. Der Club aus der Serie A übernimmt das Gehalt des 25-Jährigen und besitzt eine Kaufoption über 17 Millionen Euro. Elmas war vor einem Jahr von der SSC Neapel für 23 Millionen Euro nach Leipzig gewechselt.

dh/dpa