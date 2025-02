Fußball | Bundesliga Rouault verlässt VfB Stuttgart in Richtung Frankreich - Jaquez kommt aus Luzern Stand: 03.02.2025 13:09 Uhr

Verteidiger Anthony Rouault verlässt den VfB Stuttgart. Die Schwaben sollen eine zweistellige Millionensumme für ihn kassieren. Im Gegenzug kommt Verstärkung aus der Schweiz.

Abwehrspieler Anthony Rouault verlässt kurz vor Ende des Transferfensters den VfB Stuttgart. Der 23-Jährige wechselt vom Bundesligisten zum französischen Club Stade Rennes. Das teilte der Bundesligist am Montag (03.02.) mit. Im Gegenzug wechselt Luca Jaquez zu den Schwaben. Der 1,87 Meter große Innenverteidiger hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben und soll einen mittleren einstelligen Millionenbetrag kosten.

VfB Stuttgart auf Suche nach Rouault-Ersatz

Der VfB soll für Rouault eine Ablösesumme von rund 15 Millionen Euro kassieren. Der französische Innenverteidiger war im September 2023 zunächst auf Leihbasis nach Stuttgart gewechselt und im vergangenen Sommer dann fest für eine Ablöse von drei Millionen Euro verpflichtet worden. Sein Vertrag beim VfB lief noch bis 2027.

Gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) spielte Rouault am Samstag die kompletten 90 Minuten durch. In der laufenden Saison kam er auf 18 Bundesliga-Einsätze, dazu absolvierte er sieben Champions-League-Spiele.

Rouault: "Unglaublich viele besondere und erfolgreiche Momente zusammen"

"Ich verlasse den VfB mit vielen schönen Erinnerungen. Wir haben in den vergangenen eineinhalb Jahren unglaublich viele besondere und erfolgreiche Momente zusammen erleben dürfen. Ich bin dankbar, dass ich ein Teil dieses Weges sein und eine überaus positive Zeit in Stuttgart erleben durfte", sagte Rouault in einer Mitteilung.

Luca Jaquez wechselt aus Luzern zum VfB Stuttgart.

Luca Jaquez: "Tolle Challenge"

Jaquez freut sich indes auf die neue Aufgabe. "Es ist für mich eine große Chance und tolle Challenge, ab sofort für den VfB Stuttgart in der Bundesliga spielen zu können", sagte er. "Ich will das mir entgegengebrachte Vertrauen mit großem Engagement und Leistung zurückzahlen und der Mannschaft helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen."

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagte zu dem Neuzugang: "Mit Luca Jaquez bekommen wir eine weitere Option für die Innenverteidigung hinzu. Luca hat trotz seines jungen Alters schon eine beachtliche Anzahl an Profispielen absolviert. Wir trauen ihm zu, dass er uns sofort helfen kann und darüber hinaus in der neuen Umgebung noch weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird."

