Fußball | 2. Bundesliga "Wettlauf mit der Zeit": FCK bangt vor Saisonfinale um Einsatz von Ragnar Ache Stand: 16.05.2025 15:04 Uhr

Der 1. FC Kaiserslautern hat vor dem Spiel beim 1. FC Köln noch minimale Chancen auf den Relegationsplatz. Ob Ragnar Ache auflaufen kann, steht noch nicht fest.

Von SWR

Der 1. FC Kaiserslautern droht am 34. Spieltag der 2. Bundesliga des Ausfall von 18-Tore Angreifer Ragnar Ache. "Bei Ragnar ist es so, dass er mit Wadenproblemen das Training abbrechen musste. Heute (Freitag) hat er individuell trainiert. Es ist wirklich ein Wettlauf mit der Zeit bei ihm", sagte Trainer Torsten Lieberknecht.

Für Ache, der schon oft häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte, könnte das Spiel gegen Darmstadt 98 in der Vorwoche somit schon der letzte Auftritt im Dress der Roten Teufel gewesen sein. Der 26-Jährige hat mit seinen Leistungen Begehrlichkeiten geweckt.

Unter anderem sollen die Kölner am Stürmer interessiert sein. Sein Marktwert wird auf sieben Millionen Euro geschätzt. Er soll jedoch über eine Ausstiegsklausel verfügen, die einen Wechsel für eine niedrigere Ablösesumme ermöglicht.

Yokota wackelt, Aremu einsatzbereit

Neben Ache steht auch noch nicht fest, ob Daisuke Yokota zum Einsatz kommen kann. Der Japaner plagt sich schon seit längerer Zeit mit Schambeinproblemen herum.

Auf jeden Fall einsatzbereit ist dagegen Afeez Aremu. "Grünes Licht und voll im Mannschaftstraining", sagte Lieberknecht, der sich sehr zufrieden mit den Trainingsleistungen des Mittelfeldmanns zeigte.

Wiedersehen mit Funkel

Ein Sieg in Köln ist für den FCK Voraussetzung, noch auf den Aufstiegsrelegationsrang hoffen zu dürfen. Dann aber müssten Paderborn und Elversberg ihre Spiele verlieren, auf Fortuna Düsseldorf müssten zwei Tore aufgeholt werden.

Und doch ist das letzte Saisonspiel ein besonderes für den FCK. Die Stimmung in der Stadt sei besonders, sagte Lieberknecht. Man merke den Menschen die Vorfreude an. In Köln kommt es auch zum Wiedersehen mit Friedhelm Funkel. Der 71-Jährige hatte in der vergangenen Saison den FCK vor dem Abstieg bewahrt und soll nun die Kölner zum Aufstieg führen.

Sendung am Fr., 16.5.2025 16:00 Uhr, Der Tag in RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz