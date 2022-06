Nations League Klarer Sieg für die Ukraine Stand: 11.06.2022 17:38 Uhr

Gegen Armenien holt die Ukraine im zweiten Nations-League-Spiel den zweiten Zu-Null-Sieg.

In Lodz erzielten am Samstag (11.06.2022) Ruslan Malinovskiy (61.), Oleksandr Karavayev (77.) und Vitaliy Mykolenko (84.) die Treffer für die Ukraine gegen Armenien. Nach dem 1:0 am ersten Spieltag der Nations League B in Irland hat die Ukraine in Gruppe 1 mit sechs Punkten vorerst die Tabellenführung übernommen.