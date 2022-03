Die Generalversammlung der Regelhüter des International Football Association Boards ( IFAB ) wurde wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine auf Wunsch der FIFA verschoben. Die Teilnehmer drückten nun aber schriftlich ihre Unterstützung für die Regeländerung aus, wie das IFAB am Freitag (25.03.2022) mitteilte. Auf den Internetseiten des IFAB wurden die Regeländerungen für die Saison 2022/23 veröffentlicht.

"Kaum jemand hat sich bislang negativ über die Ausnahme-Regel geäußert, im Gegenteil" , sagte IFAB-Geschäftsführer Lukas Brud im Oktober im Gespräch mit der Sportschau, als der Vorschlag an die Generalversammlung beschlossen worden war. "Es haben sich sehr viele Verbände, Ligen und Klubs dafür ausgesprochen. Warum sollte das IFAB nein zu etwas sagen, das eine klare Mehrheit im Fußball als Option gerne hätte?"

Entlastung in der Pandemie - das Argument für die Ausnahme fällt weg

In der Pandemie kam es zu zahlreichen Spielausfällen, lange ruhte im Jahr 2020 der Spielbetrieb. Die Spiele mussten nachgeholt werden, der Kalender war in der Folge eng, viele Partien fielen in die heißen Sommermonate. Um eine Entlastung zu ermöglichen, gestattete das IFAB seit Mai 2020 zunächst als zeitlich begrenzte Ausnahme fünf Auswechslungen in maximal drei Spielunterbrechungen.

Die Änderung diene "dem Wohlbefinden der Spieler, vor allem wenn Wettbewerbe nach Unterbrechungen mit einem dicht gedrängten Kalender fortgesetzt werden" , teilten die Regelhüter damals mit. Die Ausnahme wurde mehrmals verlängert, zuletzt bis Jahresende 2022.

Doch das Argument der Belastung in der Pandemie entfällt, die Spielpläne sind längst weitgehend zurück im Fluss. Die Entscheidung stand unweigerlich an, ob es bei fünf Wechseln bleibt oder nicht. Seit 1995 waren in den obersten Ligen drei Wechsel möglich, die Historikerin Petra Tabarelli veröffentlichte die Historie der Wechselregel auf "nachspielzeiten.de".