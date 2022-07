Duell um das Viertelfinal-Ticket Deutschland bei EM selbstbewusst gegen Spanien Stand: 10.07.2022 18:31 Uhr

Nach dem nahezu perfekten Start ins Turnier trifft Deutschland im zweiten EM-Gruppenspiel auf Spanien, das ersatzgeschwächt ist. Der Sieger des Duells macht bereits den Einzug ins Viertelfinale perfekt.

Von Florian Neuhauss (London)

Dabei scheint das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Weg zwischen selbstbewusstem und demütigem Auftreten vor dem Duell mit den Ibererinnen gefunden zu haben. "Wir wissen, dass wir jeden Gegner schlagen können und wollen alle drei Gruppenspiele gewinnen", sagte Torhüterin Merle Frohms. Das 4:0 gegen Dänemark hat eindrucksvoll gezeigt, was die Mannschaft zu leisten im Stande ist. Allerdings warnte Abwehrchefin Marina Hegering vor den Spanierinnen: "Die werden uns ganz anders fordern."

Die spanische Auswahl dürfte auch ohne die verletzt fehlenden Alexia Putellas und Jennifer Hermoso eine andere Hausnummer sein als Dänemark. "Sie haben trotzdem eine super Mannschaft", betonte Voss-Tecklenburg. "Wir müssen das Duell mit den Spanierinnen annehmen, ohne unser Spiel zu vergessen. Die Gegner müssen erst mal Mittel und Wege finden, uns zu stoppen, wenn wir wieder so spielen."

Rauch: Vorzeichen haben sich nicht groß verändert

Durch den souveränen Auftritt gegen die Däninnen wird das deutsche Team in der Öffentlichkeit ganz anders wahrgenommen. Für die Spielerinnen selbst hat sich allerdings nicht viel verändert. "Ich habe uns von Beginn an zum Favoritenkreis gezählt", betonte Linksverteidigerin Felicitas Rauch. Und auch das Duell mit Spanien habe keine anderen Vorzeichen bekommen: "Wenn zwei so große Nationen aufeinandertreffen, ist immer Respekt da - und zwar auf beiden Seiten."

Künzer geht von verändertem Matchplan aus

Und doch hat sich im Vergleich zum jüngsten Auftreten bei EM und WM etwas Entscheidendes verändert. "Da ist Deutschland jeweils sehr verkrampft ins Turnier gestartet", sagte ARD-Expertin Nia Künzer. "Und wenn man ehrlich ist, hat sich diese Verkrampfung bis zum Ende auch nicht gelöst."

Bei der EM 2017 unter der damaligen Bundestrainerin Steffi Jones und bei der WM 2019, dem ersten Turnier unter Voss-Tecklenburg, sei es der Mannschaft nie gelungen zu zeigen, was sie kann. "Gegen Dänemark ist das aber wirklich gelungen - mit großer Intensität und begeisterndem Fußball."

ARD-Expertin Nia Künzer Deutschland hat gegen Dänemark begeisternden Fußball gezeigt.

Künzer rechnet fest damit, dass die Bundestrainerin ihren Matchplan anpassen wird. "Die Spanierinnen haben die Qualität, das hohe Pressing zu umspielen - und dann kann es gefährlich werden", erklärte die Weltmeisterin von 2003. "Gleichzeitig muss Deutschland unbedingt Zugriff auf das Spiel bekommen, sonst laufen die Spielerinnen die ganze Zeit dem Ball hinterher." Bei auch am Abend noch vorhergesagten 28 Grad in London wohl keine allzu angenehme Vorstellung.

Fokus auf Innenverteidigerinnen Hegering und Hendrich

Hegering ist sich der Gefahren sehr bewusst: "Wir müssen sehr gutes Pressing spielen und kompakt bleiben, weil die Spanierinnen mit ihrem Kurzpassspiel da gerne reinspielen", warnte die Verteidigerin, die nach der EM vom FC Bayern München zum VfL Wolfsburg wechselt.

Dort wird sie in der Abwehr wie bei dieser Europameisterschaft an der Seite von Kathrin Hendrich verteidigen. Dass gegen Dänemark hinten die Null stand, war auch ein Verdienst dieses Duos und kam nicht von ungefähr. "Wir ergänzen uns sehr gut", freute sich Hendrich, die viel Tempo einbringt. Ihre Partnerin ist noch ein bisschen zweikampf- und vor allem kopfballstärker.

Und auch da könnte die deutsche Abwehr gefordert werden. Denn die Ibererinnen, die sonst eher dazu neigen, den Ball ins Tor zu tragen, erzielten überraschend gegen Finnland (4:1) drei ihrer vier Tore per Kopf. "Das können sie jetzt auch noch", sagte Künzer lachend.

Magull und Lohmann leicht angeschlagen

Am Wochenende trainierten Lina Magull (Oberschenkelprobleme) und Sydney Lohmann (leichte Kniebeschwerden) nur dosiert. Das sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, teilte der DFB mit. Magull hatte sich vorsorglich bereits im ersten Gruppenspiel auswechseln lassen.

Die Spielerin des Spiels gegen Dänemark will aber auch gegen die Spanierinnen wieder vorangehen. "Wir haben ein richtig starkes Zeichen gesendet und gleichzeitig die Messlatte sehr hoch gelegt", meinte Magull. "Wir sollten den Fokus weiter auf uns legen. Denn es macht richtig Spaß, wenn wir als Team performen."