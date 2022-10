FIFA WM 2022 - Teamcheck Australien - Erinnerungen an 2006 Stand: 25.10.2022 09:02 Uhr

Erst einmal hat Australien das Achtelfinale bei einer WM erreicht. Auch diesmal ist Australien nur Außenseiter. Der Trainer Graham Arnold hat sich deshalb überlegt.

Von Tim Beyer

Der Trainer

Vor einigen Wochen hatte Graham Arnold einen Traum, er träumte von Guus Hiddink. Hiddink, 75, ist unter den Fußballtrainern dieser Welt eine Legende, auch in Australien. Bei der WM 2006 war Hiddink Trainer der "Socceroos" und Arnold sein Assistent, sie erreichten das Achtelfinale. Jedenfalls hat Arnold dann Hiddink angerufen, und sie haben einen Deal gemacht.

Ende September, als Australien im letzten Testspiel vor der WM Neuseeland besiegte, saß Hiddink noch einmal auf der Bank, diesmal war er der Assistent. Auf seinen Rat mochte Arnold nicht verzichten. Später sagte Hiddink, er sei stolz auf Arnold, der in Katar trotzdem wieder ohne seinen Mentor coachen muss.

Man wüsste nun natürlich schon gerne, was Hiddink aufgefallen ist, welche Tipps er Arnold mitgegeben hat. Vielleicht wird man es bei der WM sehen. Bis dahin bleiben nur Mutmaßungen und ein Satz des Trainer Arnold. Er sagt: "Ich glaube an meine Spieler."

Der Star

Wenn man von den Stars der Fußballwelt spricht, denkt man nicht gleich an Aaron Mooy, eine Überraschung ist das nicht. Mooy, 32, stand mal bei Manchester City unter Vertrag, aber er spielte nie. Mit Huddersfield hat er einst Premier League gespielt, seit diesem Sommer ist er bei Celtic Glasgow. Doch für Australien ist er nicht zu ersetzen. In einer Mannschaft ohne Stars ist Mooy die Schlüsselfigur.

Australiens Aaron Moy in Aktion

Mooy ist keiner für das Spektakuläre, kein Sprinter und kein Dribbler. Er ist ein Stratege, seine Übersicht ist gut und er kann das Spiel ordnen. Wenn sie in Australien gerade von einer Überraschung bei der WM träumen, dann wird in diesen Träumen immer auch Mooy vorkommen. Sie brauchen ihn dort.

Players To Watch

Als Ende Mai der FC Barcelona gegen eine All-Star-Auswahl der australischen A-League spielte, sprach anschließend kaum einer über Tiki-Taka oder die Stars der Katalanen. Alle sprachen über Garang Kuol, er ist gerade Australiens aufregendster Fußballer. Es gibt ein Video von diesem Spiel, man sieht Kuol, wie er mit Ball am Fuß vier Gegenspieler stehen lässt. Am Ende fehlten Zentimeter zum Tor.

Vor einigen Wochen ist Kuol 18 geworden - er hat dann auch gleich einen neuen Verein präsentiert. Im Januar wird Kuol zu Newcastle United in die Premier League wechseln. Vorher ist noch die WM, und Kuol darf auf einen Platz in Australiens Kader hoffen. In einem Kader ohne große Stars könnte er die Überraschung werden.

Augsburgs Shooting Star Garang Kuol während einer Trainingseinheit

Besonderes

Fans des deutschen Fußballs werden in Australiens WM-Kader mit einiger Sicherheit bekannte Gesichter entdecken. Jackson Irvine ist Kapitän des Zweitligisten FC St. Pauli und in Australiens Mittelfeld eine feste Größe. Auch Connor Metcalfe hat gute Chancen auf einen Kaderplatz, er ist Irvines Teamkollege in Hamburg.

Ajdin Hrustic hat mal für Eintracht Frankfurt gespielt, jetzt steht er bei Hellas Verona in der Serie A unter Vertrag. Matthew Leckie spielte zehn Jahre in Deutschland und dort für vier Klubs, Jamie Maclaren war mal in Darmstadt und Milos Degenek in Stuttgart und bei 1860.

WM-Chancen

Das mit Hiddink und Arnold und Australien, das war bei der Weltmeisterschaft 2006 ein Erfolg. Seitdem war Australien immer dabei, aber nie im Achtelfinale. Sie werden darauf mindestens vier weitere Jahre warten müssen. In der Gruppe D trifft Australien in Katar auf Frankreich, Dänemark und Tunesien, mehr als Platz drei ist nicht drin.