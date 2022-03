Kommentar: Ein FIFA-Kongress, der das Blut in den Adern gefrieren lässt

Keine gesunde Distanz zu den Partnern

Und Infantino? Der lobte die Fortschritte, die es in Sachen Menschenrechte in Katar zuletzt gegeben haben soll, von denen Menschenrechtsorganisationen aber bisher offenbar nichts wissen. Er, der mittlerweile auch einen Wohnsitz in Katar hat, nannte den Regierungsvertreter des Emirats mehrfach "Bruder". Kritik perlt einfach an Infantino ab. War was?

Das alles macht deutlich, dass Infantino eine gesunde Distanz zu den (umstrittenen) Partnern vermeidet, vermutlich gar nicht erst vonnöten hält - egal, was diesen vorgeworfen wird. Wer mit der FIFA gute, hoch dotierte Verträge schließt, der ist in den Augen des Präsidenten offenbar sakrosankt. Auf immer und ewig. Dieser FIFA-Kongress ließ zumindest vielen neutralen Beobachtern das Blut in den Adern gefrieren.