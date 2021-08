Auch Verteidiger Matthias Ginter betonte anerkennend: "Wir wussten, dass es nicht einfach ist. Erst recht nicht hier in Lautern. Wir hatten kurz vor der Pause eine sehr gute Phase. In der zweiten Halbzeit hat uns ein bisschen die Ruhe gefehlt, die Klarheit." Zu seiner Zukunft äußerte er sich ebenfalls. Ginter sagte, er gehe "fest davon aus" , auch in der zweiten Pokalrunde für Gladbach aufzulaufen. "Max Eberl hat gut erklärt, warum es noch kein Angebot gab. Es sind schwere Zeiten für alle Vereine. Wir werden sehen."

Borussia-Kapitän Stindl schockt mutige Lauterer

Das übliche Gladbacher Pressing lief zu Beginn noch ins Leere. Die erste gefährliche Situation gehörte den Hausherren: Mike Wunderlich schickte Kenny Redondo auf die Reise, dessen flache Hereingabe in die Mitte dann aber in den Armen von Borussia-Torwart Yann Sommer statt am Fuß von Teamkollege Daniel Hanslik landete (7.).

Dennoch half der ambitionierte Beginn dem Team von Lautern-Trainer Marco Antwerpen nur wenig weiter. Gladbach gelang es dann doch schon früh, die Lautern-Defensive zu überfordern. Kapitän Stindl leitete den Angriff selbst ein, Neuhaus nahm auf der Außenbahn Patrick Herrmann mit. Dessen Hereingabe erreichte am zweiten Pfosten wieder Stindl, der gegen die Laufrichtung von FCK-Torhüter Matheo Raab köpfte und zum 1:0 traf.

Lautern - ein unangenehmer Gegner

Gladbach wirkte nach dem Führungstor befreit - und doch blieb Kaiserslautern ein unangenehmer Gegner. Vor allem über die Außenbahnen eröffneten sich für den FCK Chancen durch tiefe Laufwege, die Lautern im mutigen 3-5-2 suchte. Kapitän Jean Zimmer wurde von Redondo in Szene gesetzt - doch Sommer parierte stark (25.).

Gladbach bemühte sich in der Folge, das Spiel zu beruhigen und offensiv das Zepter wieder zu übernehmen. Das Aluminium traf kurz vor der Pause noch Herrmann per Dropkick nach Zuspiel von Scally (44.), bevor László Bénes' Schuss hauchzart über die Latte strich (45.). Der zweite Gladbacher Treffer deutete sich an.

Kaiserslautern mutig, aber anfällig bei Standards

Unverändert temporeich begann auch die zweite Hälfte. Kaiserslautern ließ gerade bei Gladbacher Standards viel zu, doch die Borussia bestrafte die Pfälzer Nachlässigkeiten in der Zuordnung nicht.

Dabei blieb der Drittligist umtriebig und scheute kein Risiko. Wunderlich scheiterte nach einem weiteren starken Zuspiel von Redondo mit einem Schuss von der Strafraumkante (54.).