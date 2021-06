Und dann wäre da eben das Star-Ensemble um Messi, der mit 148 Partien nun alleiniger Rekordnationalspieler des Landes vor Javier Mascherano ist. Mit 75 Länderspieltoren jagt Messi zudem die Rekordmarke von Brasiliens Legende Pele, der mit 77 Treffern auf dem Kontinent die Torschützenliste im Nationaltrikot anführt.

"CR7" schwebt über allem

Der Copa-Titel hätte auch eine besondere Bedeutung für Messi, weil er äquivalent wäre zum EM-Erfolg von Cristiano Ronaldo mit Portugal 2016. Natürlich hinkt der Vergleich der beiden Stars alleine schon aufgrund der Position und Spielweise.

Ronaldo sagte mal, er habe Messi "nie als Rivalen gesehen." Auch der Argentinier hatte nur Lob über: "Nadal, Federer, LeBron - in allen Sportarten gibt es jemanden, der heraussticht und für seine Arbeit verehrt wird. Cristiano sticht im Fußball heraus."

Dennoch: Der Weg zum Ballon d'Or oder FIFA-Weltfußballer des Jahres lief ein Jahrzehnt lang nur über diese beiden Ausnahmespieler. 2018 durchbrach Luka Modric (2018) den Zweikampf.

Nationalmannschaftsbilanz: Ronaldos Hauptargument

Wenn sich also am Fußball-Stammtisch mal wieder über die Frage ausgelassen wird, wer denn nun der bessere von beiden ist, dürfte Ronaldo aufgrund seines Nationalmannschaftstitels die Nase leicht vorne haben.

Mit Portugal ist der zwei Jahre ältere "CR7" (178 Spiele/109 Tore) schlicht erfolgreicher als Messi mit Argentinien (148/75). Dass Messi dafür zumindest 2014 im WM-Finale stand, während Ronaldo mit Portugal in der Vorrunde ausschied, dürfte ihn wenig trösten.

Beziehung zur "Albiceleste" nicht immer einfach

Für Messi wurde die Jagd nach dem Nationalmannschaftstitel zur Hatz - und die oft niederschmetternde Hatz dann zu kräftezehrend für den stets getriebenen Wunderspieler, auf dem in traditioneller Maradona-Manier die gesamten Hoffnungen des Landes zu ruhen schienen.

Auf den Nackenschlag im WM-Finale 2014 folgte im Jahr 2016 ein verschossener Elfmeter im Endspiel gegen Chile. Messi beendete seine Nationalmannschafts-Karriere, wenig später kam aber der Rücktritt vom Rücktritt.

Nach dem Vorrundenaus bei der WM 2018 in Russland nahm Maradona Messi in Schutz, legte ihm den endgültigen Rückzug aus der "Albiceleste" nahe: "Es ist Zeit, ihn in Ruhe zu lassen. Er trägt nicht die Schuld daran, dass wir nicht Weltmeister sind." Doch Messi steht nun auch 2021 wieder auf dem Platz - und hat vielleicht die letzte Chance, für die Fans ausnahmsweise mal nicht an etwas Schuld zu sein.

Stand: 29.06.2021, 11:27