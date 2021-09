Erlösendes Tor für Donyell Malen

Jude Bellingham war es, der etwa zehn Minuten vor der Pause den ersten Treffer des jungen Niederländers Malen einleitete - der allerdings wegen einer Abseitsposition zurecht nicht zählte. Doch nur Sekunden später dann endlich das erste Pflichtspieltor von Malen: Bellingham bediente den Youngster diesmal direkt auf der rechten Seite des Strafraums. Malen zog direkt aus etwa 13 Metern Torentfernung ab und feierte danach sein Pflichtspiel-Tordebüt für Borussia Dortmund.

Im zweiten Spielabschnitt stieg die Spiel-Temperatur, viele kleine Nickeligkeiten hemmten erneut den Spielfluss. Große Torchancen blieben Mangelware, einzig Raphael Guerreiro stellte die Fähigkeiten von Gästekeeper Antonio Adán mit Fernschüssen auf den Prüfstand - und der hielt Stand.

Defensivwechsel in der Schlussphase

In der Schlussphase des Spiels nahm Rose sowohl Malen als auch den offensiv immer wieder Impulse setzenden Guerreiro vom Feld. Sporting schafft es nicht mehr, gefährlich vors Tor von Gregor Kobel zu kommen, die Borussia feierte den zweiten Sieg im zweiten Spiel.

Am 19. Oktober spielt der BVB bei Ajax Amsterdam, das ebenfalls seine ersten beiden Spiele gewonnen hat, um die Tabellenführung in der Gruppe C - ein Sieg bedeutet für den DFB-Pokalsieger dann schon fast den achten Einzug ins Achtelfinale bei den letzten neun Teilnahmen.

Dortmund jetzt gegen Augsburg

Die Dortmunder haben es in der Bundesliga am Samstag (02.10.21, 15.30 Uhr) mit dem FC Augsburg zu tun. Der Dritte der portugiesischen Primeira Liga spielt am selben Tag abends (21.30 Uhr) bei Kellerverein FC Arouca.

jo | Stand: 28.09.2021, 23:14