Entscheidung erst in den letzten 20 Minuten

Der Grieche im Tor der Portugiesen entschärfte Großchancen von Sané, mehrfach Lewandowski, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Thomas Müller, erst in der Schlussphase der Partie brachen die Gastgeber nach einem wunderbaren Sané-Freistoß (70.) völlig zusammen.

Zweimal hatten die Bayern zuvor schon gejubelt, doch einem Lewandowski-Treffer kurz vor der Pause verweigerte Schiedsrichter Ovidiu Haţegan wegen Handspiels die Anerkennung. Auch Müller freute sich in der 49. Minute nur kurz - sein Tor wurde nach Videobeweis wegen einer Abseitsstellung von Coman im Vorfeld der Szene vom VAR wieder zurückgenommen.

Bayern Münchens Leroy Sane jubelt nach seinem Tor gegen Lissabon

Everton mit einem Eigentor (80.), dann Lewandowski nach brillanter Vorarbeit von Serge Gnabry und Sané (82.) und schließlich noch einmal Sané (85.) sorgten für einen Endstand, der den Spielverlauf in keiner Weise treffend wiedergibt.

Neuer stark gegen Núñez und Gonçalves

Denn solange es noch 0:0 stand, musste auch Manuel Neuer immer wieder seine Extraklasse zeigen. So hatten die portugiesischen Fans in der 33. Minute schon den Torschrei auf den Lippen, als Darwin Núñez frei vor dem Welttorhüter auftauchte - ihn aber nicht überwinden konnte. Auch sein Kollege Diogo Gonçalves hatte in der 55. Minute das 1:0 für Benfica auf dem Fuß, doch Neuer lenkte die Kugel sensationell über die Latte.

Anschließend traf Toppmöller - angeregt durch eine Textnachricht von Nagelsmann - eine mutige und wegweisende Wechselentscheidung: Er nahm Rechtsverteidiger Pavard vom Feld und brachte den deutlich offensiveren Gnabry - erst danach konnten die Gastgeber dem Dauerdruck nicht mehr standhalten.

Bayern so gut wie sicher weiter

Die Bayern können mit ihrem dritten Sieg im dritten Spiel schon beinahe sicher für die K.o.-Runde planen. Benfica liegt ebenfalls noch gut im Rennen und hat als Zweiter der Gruppe E trotz der Niederlage noch einen Punkt Vorsprung vor dem FC Barcelona.

Stand: 20.10.2021, 22:56