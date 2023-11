Torhüter von Bayern München Neuer über Nationalmannschaft - "Werde antreten, um zu spielen" Stand: 07.11.2023 13:46 Uhr

Manuel Neuer wird für die Testspiele gegen die Türkei und Österreich nicht im Kader der Nationalmannschaft stehen, das gab der Torhüter am Dienstag bekannt. Dennoch will er um den Posten als Nummer eins bei der Heim-EM kämpfen.

Von Raphael Weiss

Wenn Bundestrainer Julian Nagelsmann am Freitag seinen Kader für die deutsche Nationalmannschaft bekannt gibt, wird der Name Manuel Neuer nicht in der offiziellen Präsentation auftauchen. Das bestätige der Torhüter des FC Bayern am Dienstag (07.11.) auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Galatasaray Istanbul (FC Bayern - Galatasaray Istanbul am Mittwoch, 8. November, um 21 Uhr in der Radioreportage).

Doch unerwähnt wird Neuer auch dann sicherlich nicht bleiben. Zu groß ist sein Name, zu grell seine Strahlkraft, zu lang prägte er das Torwartspiel in Verein, DFB und der Fußballwelt. Und so wird die Diskussion, wer bei der Europameisterschaft in Deutschland im Sommer 2024 im Tor stehen wird, alle Beteiligten noch länger begleiten.

Manuel Neuer spricht über "Wehwehchen" und sein Alter

Der Grund für die Nichtnominierung: "Fakt ist, dass ich nicht zur Nationalmannschaft reise. Grund dafür ist, dass ich einfach die Zeit noch brauche für mich. Das hat natürlich auch medizinische Hintergründe." Nach seinem Comeback nach fast einem Jahr Verletzungspause zeigt Neuer in seinen bisherigen Auftritten im FC-Bayern-Trikot gute Leistungen. Ein Fehler im Spielaufbau, der die rote Karte von Joshua Kimmich zur Folge hatte, war die einzige Schwäche.

Doch Neuer braucht Zeit. Der Torhüter berichtet von "zwei, drei Wehwehchen", die nach Spielen auftreten, doch wollte nicht allzu besorgt klingen. "Normal in unserem Alter", sagte der 37-Jährige und lachte. Darüber wird er auch Nagelsmann informiert haben. "Natürlich stehen Julian und ich seit längerer Zeit im Austausch und wir haben jetzt auch nach dem Dortmund-Spiel miteinander gesprochen", so Neuer, der in der Länderspielpause im März wieder zum DFB-Kader stoßen möchte.

Neuer: "Werde antreten, um zu spielen"

Im März nächsten Jahres wäre die nächste Möglichkeit für eine DFB-Berufung. Dort will Neuer bestimmt wieder dabei sein - und spätestens dann wird auch der Kampf um die Nummer 1 so richtig Fahrt aufnehmen. Auch wenn Neuer sich bemühte, seine Ansprüche zu formulieren, ohne die Konkurrenz zu Marc André ter-Stegen unnötig anzuheizen: "Alles, was kommt, ist Bonus, aber ich bin ein ambitionierter und ehrgeiziger Typ. Ich werde antreten, um zu spielen. Ich will immer auf dem Platz stehen", sagte Neuer.

Dabei räumte er nach seiner Verletzung erstmals ein, dass seine Karriere nach der schweren Unterschenkelverletzung auf des Messers Schneide gestanden hatte. "Es war eine schwere Verletzung. Ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Fußball spielen kann", sagte Neuer. Die DFB-Auswahl trifft in ihren letzten Länderspielen des Jahres am 18. November in Berlin auf die Türkei und drei Tage später in Wien auf Österreich.

Quelle: BR24Sport 07.11.2023 - 18:30 Uhr