Kampf um Geld und Termine Nationale Ligen protestieren gegen Pläne der FIFA Stand: 16.12.2022 20:13 Uhr

Der Weltverband der Fußballligen hat deutliche Kritik an den Plänen der FIFA für die vergrößerte Klub-WM und zum Modus der WM 2026 geübt. Ein Verteilungskampf um Geld und Termine droht. Auch die internationale Spielergewerkschaft reagierte.

"Diese Entscheidungen wurden einseitig getroffen" , kritisierte das World Leagues Forum (WLF), in dem auch die Deutsche Fußball Liga (DFL) Mitglied ist. "Ohne Rücksprache - geschweige denn Zustimmung - mit denen, die direkt davon betroffen sind: den Ligen, ihren Mitgliedsvereinen, den Spielern und Fans." Der europäische Ligenverband verbreitete die Nachricht ebenfalls über seine Kanäle.

Die FIFA hatte am Freitag (16.12.2022) angekündigt, eine Klub-Weltmeisterschaft mit 32 Mannschaften im Jahr 2025 auszutragen. Zudem kündigte FIFA-Präsident Gianni Infantino an, bei der WM 2026 möglicherweise mit Vierergruppen statt den bisher beschlossenen Dreiergruppen zu spielen - das könnte eine WM mit 104 statt bisher 64 Spielen bedeuten.

Streitpunkt: Termine im internationalen Kalender

Im Fußball bedeuten Termine Geld oder die Gelegenheit, Geld einzunehmen. Die nationalen Ligen und Pokalwettbewerbe geraten derzeit bei den Terminen immer weiter unter Druck. Die ausgeweitete Champions League ab 2024 ist dabei ein Problem wie auch nun die Pläne von der FIFA. Viele Dinge stehen so mittelfristig in Frage: Der Ligapokal in England, Pokalwettbewerbe mit Rückspielen, Ligen mit 20 Teams oder Winterpausen wie in Deutschland.

Ein weiteres Problem: Wenn die FIFA mit der vergrößerten Klub-WM und der vergößerten WM der Männer nun noch mehr TV-Geld an sich zieht, beginnt ein Verteilungskampf: Andere Verbände wie die UEFA, der DFB oder die DFL kämpfen teilweise um dasselbe Geld.

"Damit hat die FIFA die wichtigsten Grundsätze für den neuen internationalen Spielkalender nach 2024 festgelegt" , kritisiert WLF. Der "International Match Calendar" der FIFA legt grundsätzlich die Länderspielfenster fest. Dieser Kalender ist derzeit bis 2024 beschlossen, die Ausgestaltung für die Zeit danach ist noch in Verhandlung. Der Kalender war großes Thema, als Infantino den Vorschlag eines Zwei-Jahres-Rhythmus für die WM vorantrieb. Nach großem Widerspruch aus Europa, Südamerika, den nationalen Ligen und auch vom IOC nahm die FIFA Abstand von dem Vorhaben.

WLF kritisiert Überlastung des Kalenders

Der Kalender sei mit nationalen Klubwettbewerben und "ständig wachsenden" internationalen Wettbewerben bereits überlastet, kritisierte das WLF. Es drohe die Gefahr einer Überlastung der Spieler, aber auch Verzerrung des Wettbewerbsgleichgewichts. Gemeint ist, dass vor allem Topklubs profitieren und dem restlichen Teilnehmerfeld in den nationalen Ligen finanziell weiter enteilen könnten. Das WLF kündigte eine Vorstandssitzung im Januar an, um das weitere Vorgehen zu beraten.

Spielergewerkschaft: "Keine Rücksprache der FIFA - trotz Vereinbarung"

Die internationale Spielergewerkschaft FIFPRO kritisierte das Vorgehen der FIFA ebenfalls. Man nehme die Entscheidungen "mit Überraschung zur Kenntnis" , teilte FIFPRO mit und kritisierte, diese könnten "schwerwiegende Folgen haben" indem sie "die Belastung von Spielern erhöhen könnten" .